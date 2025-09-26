ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: संतान सुख चाहिए तो करें मां स्कंदमाता की पूजा, ये है पूजा विधि

हैदराबाद: इस समय देश के अधिकांश राज्यों में मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 चल रहा है. सभी लोग भक्ति के रस में सराबोर हैं. शुक्रवार को पांचवा दिन है और इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा का विधान हैं. मां स्कंदमाता शक्ति की अधिष्ठात्रि देवी मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि मां के इस स्वरूप को भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है. विधि-विधान से पूजा करने पर जातकों को संतान सुख मिलता है. इसके आलावा जीवन से सभी तरह के रोग, कष्ट और परेशानियां समाप्त होती हैं. उन्होंने बताया कि मां स्कंदमाता को मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता माना जाता है. मां को सफेद रंग बेहद प्रिय है. इस वजह से पूजा करते समय सफेद वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए.

जानिए क्यों करनी चाहिए मां स्कंदमाता की पूजा

ज्योतिषाचार्य ने बताय कि मां स्कंदमाता तो प्रेम और ममता का प्रतीक मानते हैं. उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहते हैं. इनकी पूजा करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है. उन्होंने बताया कि मां स्कंदमाता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. उनकी पूजा करने से जातकों के शरीर में तेज और ऊर्जा का संचार भी होता है. वहीं, जो भक्त एकाग्र मन से मां की पूजा करते हैं, वे जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता.

मां स्कंदमाता के बारे में जानें

उन्होंने बताया कि मां की चार भुजाएं हैं. ये चार भुजाओं वाली माता शेर पर सवार हैं. इनके हाथों में कमल का फूल होता है और अपने एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद यानि भगवान कार्तिकेय को पकड़े हैं. स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने आगे बताया कि पुरानी मान्यताओं के मुताबिक तारकासुर नाम का एक असुर था. उसको वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकती है. उसके विनाश के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तैयार किया और इस स्वरूप को धारण किया. आगे चलकर भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था.