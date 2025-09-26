ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: संतान सुख चाहिए तो करें मां स्कंदमाता की पूजा, ये है पूजा विधि

नवरात्रि में हर दिन मां के नए स्वरूप की पूजा होती है. पांचवे दिन मां स्कंदमाता की पूजा से तमाम कष्ट दूर होते हैं.

SHARDIYA NAVRATRI 2025 FIFTH DAY
शारदीय नवरात्रि 2025 का पांचवा दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इस समय देश के अधिकांश राज्यों में मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 चल रहा है. सभी लोग भक्ति के रस में सराबोर हैं. शुक्रवार को पांचवा दिन है और इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा का विधान हैं. मां स्कंदमाता शक्ति की अधिष्ठात्रि देवी मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि मां के इस स्वरूप को भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है. विधि-विधान से पूजा करने पर जातकों को संतान सुख मिलता है. इसके आलावा जीवन से सभी तरह के रोग, कष्ट और परेशानियां समाप्त होती हैं. उन्होंने बताया कि मां स्कंदमाता को मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता माना जाता है. मां को सफेद रंग बेहद प्रिय है. इस वजह से पूजा करते समय सफेद वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए.

जानिए क्यों करनी चाहिए मां स्कंदमाता की पूजा
ज्योतिषाचार्य ने बताय कि मां स्कंदमाता तो प्रेम और ममता का प्रतीक मानते हैं. उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहते हैं. इनकी पूजा करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है. उन्होंने बताया कि मां स्कंदमाता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. उनकी पूजा करने से जातकों के शरीर में तेज और ऊर्जा का संचार भी होता है. वहीं, जो भक्त एकाग्र मन से मां की पूजा करते हैं, वे जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता.

मां स्कंदमाता के बारे में जानें
उन्होंने बताया कि मां की चार भुजाएं हैं. ये चार भुजाओं वाली माता शेर पर सवार हैं. इनके हाथों में कमल का फूल होता है और अपने एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद यानि भगवान कार्तिकेय को पकड़े हैं. स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने आगे बताया कि पुरानी मान्यताओं के मुताबिक तारकासुर नाम का एक असुर था. उसको वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकती है. उसके विनाश के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तैयार किया और इस स्वरूप को धारण किया. आगे चलकर भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था.

कैसे करें पूजा
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि-

  1. सबसे पहले प्रात: काल उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें.
  2. उसके बाद माता की पूजा का संकल्प करें.
  3. पूजा करते समय मां को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें.
  4. कपूर और देशी घी का दीपक जलाकर मां की आरती करें.
  5. उसके बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करें.
  6. भोग की बात करें तो मां को केले अर्पित करें.
  7. पूजा समाप्त करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें.

पूजा करने से बृहस्पति ग्रह होता है मजबूत
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करा जा सकता है. इसके लिए पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें और मां के सामने घी का दीपक जलाएं. उसके बाद गुरु के मंत्र ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः का 108 बार जप करें. अंत में मां से ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करें.

पढ़ें: शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

नवरात्रि में अगर बुझ जाए अखंड ज्योति, तो तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है अशुभ!

For All Latest Updates

TAGGED:

शारदीय नवरात्रि 2025शारदीय नवरात्रि 2025 का पांचवा दिननवरात्रि पर मां स्कंदमाता की पूजाMAA SKANDAMATA ON NAVRATRI 2025SHARDIYA NAVRATRI 2025 FIFTH DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.