शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम
नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है.महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्मी देवी महिषासुरमर्दिनी कहलाती हैं और बुराई का नाश करती हैं.
Published : September 28, 2025 at 9:49 AM IST
हैदराबाद: शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित होता है. इस दिन भक्तजन शक्ति और साहस की देवी की विशेष पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और आत्मबल की वृद्धि होती है.
महिषासुरमर्दिनी का स्वरूप
पंडित धर्मराज मिश्र बताते हैं कि मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है. वे सिंह पर सवार होकर अपने चार हाथों में कमल, तलवार, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं. यही स्वरूप उन्हें महिषासुरमर्दिनी के रूप में विख्यात करता है. महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध करके उन्होंने समस्त देवताओं और मानव जाति को उसके आतंक से मुक्त किया था.
पौराणिक कथा से जुड़ा महत्व
कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया. इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा. जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, तो मां कात्यायनी ने युद्ध कर उसका संहार किया और धर्म की रक्षा की.
विवाह और समृद्धि का आशीर्वाद
पंडित जी कहते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष फलदायी है. ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की ही आराधना की थी. मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दांपत्य जीवन सुखमय बनता है.
पूजा विधि और मंत्र
पंडित धर्मराज मिश्र के अनुसार, छठे दिन गोधूलि बेला में मां कात्यायनी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है. देवी को पीले या नारंगी रंग के वस्त्र, पुष्प और फल अर्पित करें. शहद का भोग अवश्य चढ़ाएं. पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें—
“कात्यायनि महामाये, महायोगिन्यधीश्वरि.
नन्दगोपसुतं देवि, पतिं मे कुरु ते नमः.. ”
पंडित धर्मराज मिश्र कहते हैं, “मां कात्यायनी की पूजा से साधक को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है. यह दिन विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं. श्रद्धापूर्वक मां की आराधना करने से भय और अवसाद दूर होते हैं तथा जीवन में सफलता और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है.”
