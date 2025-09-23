ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में नवरात्रि का विशेष महत्व है. साल में चार बार नवरात्रि आते हैं. एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि . इसके आलावा दो बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं. इन गुप्त नवरात्रि में तंत्र-मंत्र की पूजा होती है. वहीं, बाकी दोनों नवरात्रि में शक्ति की पूजा की जाती है.

बता दें, सोमवार से शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है. इस बार तृतीया तिथि के दो बार होने से नवरात्रि दस दिनों के हैं. आज नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. बात तीसरे दिन की करें तो इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा-आराधना होती है. बहुत कम लोगों को पता है कि मां के नौ रूपों और उनके गुणों का औषधीय महत्व भी है. मां के 9 रूपों से ये औषधियां संबंध रखती हैं. जिनके प्रयोग से जातकों को निरोगी काया मिल सकती है. आइये जानते हैं इनके बारे में.