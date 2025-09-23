शारदीय नवरात्रि 2025: मां चंद्रघंटा का यह नाम क्यों पड़ा, क्या है वजह, जानें पूजा-विधि
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है. जानें पूजा-विधि.
Published : September 23, 2025 at 9:57 AM IST
हैदराबाद: शारदीय नवरात्रि 2025 की विधिवत शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो चुकी है. हर दिन मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-आराधना की जाती है. बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन नौ दुर्गा के मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है.
इस मामले पर लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को शासित करती हैं. माता पार्वती के विवाहित स्वरूप को मां चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बताया कि देवादिदेव महादेव से विवाह के पश्चात मां महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र को धारण किया था. इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा. बता दें, मां चद्रघंटा का स्वरूप सुंदर, मोहक, कल्याणकारी और शांतिदायक माना जाता है. उन्होंने आगे कहा कि मां चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसे में मां के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए. नवरात्रि के नौ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी करना चाहिए.
आइये जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा करने से क्या लाभ होता है.
कष्टों से मिलता है छुटकारा
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि यह मां शक्ति का शिवदूती रूप है. राक्षसों के साथ युद्ध करते समय मां चंद्रघंटा ने घंटे का टंकार से उनका नाश किया था. उन्होंने कहा कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से साधकों का मणिपुर चक्र जाग्रत होता है अपने आप सिद्धियां प्राप्त होती हैं. इसके साथ-साथ सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है.
मां के बारे में यह भी जानें
ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि मां चंद्रघंटा की सवारी बाघिन है. इनके दस हाथ होते हैं. इनके बाएं हाथ में गदा, त्रिशूल, तलवार और कमंडल होते हैं. वहीं, पांचवां हाथ वर मुद्रा के रूप में होता है. दाहिने हाथ की बात करें तो मां कमल, फूल, तीर, धनुष धारण होती हैं. इसके साथ-साथ एक हाथ अभय मुद्रा में होता है. मां चंद्रघंटा को चमेली का फूल बेहद प्रिय होता है.
जानें क्या है पूजा विधि
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि पूजा के दौरान सभी लोगों को लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए.
- सबसे पहले प्रात: काल उठकर स्नान करें.
- घर के मंदिर में मां चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें.
- मां को अक्षत, सिंदूर, सुगंध, धूप और नैवेद्य अर्पित करें.
- मां को भोग में दूध की बनी खीर, पकवान या मिठाई लगाएं.
- पूजा के दौरान मां के मंत्रों का निरंतर जाप करते रहें.
- इसके आलाव दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें.
- मां की विधिवत आरती करें.
- अंत में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें.
