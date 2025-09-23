ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: मां चंद्रघंटा का यह नाम क्यों पड़ा, क्या है वजह, जानें पूजा-विधि

हैदराबाद: शारदीय नवरात्रि 2025 की विधिवत शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो चुकी है. हर दिन मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-आराधना की जाती है. बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन नौ दुर्गा के मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है.

इस मामले पर लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को शासित करती हैं. माता पार्वती के विवाहित स्वरूप को मां चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है. उन्होंने बताया कि देवादिदेव महादेव से विवाह के पश्चात मां महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र को धारण किया था. इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा. बता दें, मां चद्रघंटा का स्वरूप सुंदर, मोहक, कल्याणकारी और शांतिदायक माना जाता है. उन्होंने आगे कहा कि मां चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसे में मां के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए. नवरात्रि के नौ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी करना चाहिए.

आइये जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा करने से क्या लाभ होता है.

कष्टों से मिलता है छुटकारा

डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि यह मां शक्ति का शिवदूती रूप है. राक्षसों के साथ युद्ध करते समय मां चंद्रघंटा ने घंटे का टंकार से उनका नाश किया था. उन्होंने कहा कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से साधकों का मणिपुर चक्र जाग्रत होता है अपने आप सिद्धियां प्राप्त होती हैं. इसके साथ-साथ सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है.