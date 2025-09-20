शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट
22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुक्ल योग में शुरू होगी. कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा होगी. भक्त 10 दिन नवदुर्गा की आराधना करेंगे.
हैदराबाद: देशभर में देवी शक्ति के उपासकों के लिए शारदीय नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से प्रारंभ हो रही है. यह नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार तृतीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की हो गई है.
शुक्ल योग में कलश स्थापना
नवरात्रि का आरंभ इस बार शुभ योगों में हो रहा है. 22 सितंबर को प्रात:काल से शाम 07:59 बजे तक शुक्ल योग रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा. शुक्ल योग को कार्यसिद्धि और मंगलकारी योग माना जाता है. ऐसे में इस समय किए गए कलश स्थापना और मां दुर्गा के आह्वान को विशेष फलदायी बताया गया है. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वत की पुत्री और नवदुर्गा का प्रथम रूप हैं.
पूजा सामग्री की तैयारी
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान से करनी चाहिए. इसके लिए पूजा सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए.
- कलश
- मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर
- लकड़ी की चौकी
- लाल या पीला कपड़ा
- 7 तरह के अनाज
- आम और अशोक के पत्ते
- लाल फूल
- सिंदूर
- रोली
- चंदन
- गंगाजल
- गाय का घी
- शहद
- पंचमेवा
- नारियल
- सुपारी
- पान का पत्ता
- धूप, दीप
- कपूर और गुग्गल आदि आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं
- अखंड ज्योति के लिए बड़ा दीपक और देवी की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा तथा आरती की पुस्तक भी आवश्यक है.
प्रतिपदा तिथि और शुभ मुहूर्त
दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 01:23 बजे से प्रारंभ होकर 23 सितंबर को सुबह 02:55 बजे तक रहेगी. इसी समयावधि में कलश स्थापना और मां दुर्गा की पूजा का शुभ मुहूर्त माना गया है.
पुजारी की राय
काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला का कहना है, “नवरात्रि में कलश स्थापना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान माना जाता है. शुक्ल योग में पूजा करना जीवन में शुभता और सफलता लाता है. जो भक्त पूरे मन से मां दुर्गा की आराधना करते हैं, उन्हें शक्ति, समृद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है. इस बार का योग विशेष फलदायी है, इसलिए सभी श्रद्धालुओं को चाहिए कि विधि-विधान से पूजा करें और परिवार के साथ मां की आराधना में शामिल हों.”
शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक है. इस बार शुक्ल योग में इसका शुभारंभ होने से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है. भक्तजन पूरे 10 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा करेंगे और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन के साथ इस महापर्व का समापन होगा.
