शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

शारदीय नवरात्रि 2025

हैदराबाद: देशभर में देवी शक्ति के उपासकों के लिए शारदीय नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से प्रारंभ हो रही है. यह नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार तृतीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की हो गई है. शुक्ल योग में कलश स्थापना

नवरात्रि का आरंभ इस बार शुभ योगों में हो रहा है. 22 सितंबर को प्रात:काल से शाम 07:59 बजे तक शुक्ल योग रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा. शुक्ल योग को कार्यसिद्धि और मंगलकारी योग माना जाता है. ऐसे में इस समय किए गए कलश स्थापना और मां दुर्गा के आह्वान को विशेष फलदायी बताया गया है. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वत की पुत्री और नवदुर्गा का प्रथम रूप हैं. पूजा सामग्री की तैयारी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान से करनी चाहिए. इसके लिए पूजा सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए. कलश

मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर

लकड़ी की चौकी

लाल या पीला कपड़ा

7 तरह के अनाज

आम और अशोक के पत्ते

लाल फूल

सिंदूर

रोली

चंदन

गंगाजल

गाय का घी

शहद

पंचमेवा

नारियल

सुपारी

पान का पत्ता

धूप, दीप

कपूर और गुग्गल आदि आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं

अखंड ज्योति के लिए बड़ा दीपक और देवी की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा तथा आरती की पुस्तक भी आवश्यक है.