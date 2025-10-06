ETV Bharat / spiritual

शरद पूर्णिमा पर बन रहा समृद्धिदायक योग, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

हैदराबाद: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व अत्यंत विशेष माना गया है. इसे मां लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब देवताओं और दानवों ने क्षीरसागर का मंथन किया, तब अमृत, रत्न और अनेक दिव्य वस्तुओं के साथ महालक्ष्मी का अवतरण हुआ. यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है.

इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर वृद्धि योग और ध्रुव योग के साथ चंद्रमा और गुरु की केंद्र भाव में स्थिति से गजकेसरी जैसे समृद्धिदायक योग बन रहे हैं. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, इस शुभ योग का लाभ विशेष रूप से चार राशियों—मिथुन, कन्या, तुला और मकर—को प्राप्त होगा.

मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए शरद पूर्णिमा विशेष शुभ सिद्ध होगी. माता लक्ष्मी की कृपा से धन में वृद्धि होगी और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी. घर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं. व्यावसायिक सौदे सफल होंगे और रचनात्मक विचारों से करियर व बिजनेस में नई ऊर्जा आएगी.

कन्या राशि पर प्रभाव

कन्या राशि वालों के वाणी में मधुरता का संचार होगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल मिलेगा. किस्मत का साथ मिलने से मकान या वाहन खरीदने की संभावना बन रही है. छात्र वर्ग के लिए यह समय शिक्षा और संवाद कौशल को निखारने वाला होगा.