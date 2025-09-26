ETV Bharat / spiritual

6 या 7 अक्टूबर? जानें शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त

अद्भुत शुभ संयोग इस साल शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष योग बन रहा है. पंडित अजय शुक्ला के अनुसार, इस दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो इसे और भी शुभ और फलदायी बनाता है. यह संयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विशेष अवसर के रूप में देखा जाता है.

काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत 06 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 11 बजकर 02 मिनट से होगी और यह अगले दिन 07 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 37 मिनट पर समाप्त होगी.

नई दिल्ली: हिंदू धर्म में अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है. इसी कारण इस दिन लक्ष्मी-नारायण और चंद्र देव की पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बड़े-से-बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं.

शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है. इसी कारण इस दिन चांदनी में खीर रखने और उसका सेवन करने की परंपरा है. मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का रस घुल जाता है. इस अमृतमयी खीर का सेवन करने से सभी शारीरिक कष्ट समाप्त होते हैं और व्यक्ति अमृत के गुण प्राप्त करता है.

इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है. शरद पूर्णिमा के अवसर पर घर-परिवार में सामूहिक पूजा, भजन, कीर्तन और खीर का प्रसाद वितरण करना भी परंपरा का हिस्सा है.

शरद पूर्णिमा 2025 का यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है. इस दिन की रात चंद्रमा की रोशनी में बिताना और आवश्यक पूजाअर्चना करना लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है.

यह भी पढ़ें- 25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत इन राशियों की होगी उन्नति