हैदराबाद: सावन माह का समापन 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के साथ हो रहा है, जो इस बार कई खास ज्योतिषीय संयोगों का संकेत देता है. इस दिन श्रावण पूर्णिमा भी है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, सावन के समाप्त होते ही बुध ग्रह मार्गी होंगे और साथ ही आने वाले त्योहार हरतालिका तीज और जन्माष्टमी भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे. इन सभी शुभ ग्रह-योगों का प्रभाव खासकर कुछ राशियों पर अत्यंत शुभ रहेगा.

आइए विस्तार से जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में जिनके लिए सावन के बाद का समय सौभाग्य लेकर आएगा.

मेष राशि

सावन का समापन मेष राशि वालों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आएगा. इस अवधि में उनके कामकाज में तरक्की के अवसर उत्पन्न होंगे. न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा. मेष राशि के जातकों को किसी शुभ समाचार का आगमन होने की संभावना भी बनी हुई है. इस समय उनकी मेहनत रंग लाने वाली है.

सिंह राशि

सावन खत्म होते ही सिंह राशि वालों में ऊर्जा और उत्साह की नई लहर दौड़ेगी. नौकरी या व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव आएंगे. भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा और नए करियर अवसर प्राप्त होंगे. धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. यह समय सिंह राशि वालों के लिए सफलता का संदेश लेकर आएगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए सावन समापन अत्यंत शुभ सिद्ध होगा. विशेष रूप से छात्रों के लिए यह समय अध्ययन में सफलता और नए अवसरों की शुरुआत का है. आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, जिससे निवेश और धन लाभ के योग बनेंगे. करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जिससे भविष्य उज्ज्वल होगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों को सावन के बाद करियर में उन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उन्हें मान-सम्मान मिलेगा. संपत्ति, वाहन या कोई अन्य बड़ी खरीददारी करने की इच्छा पूरी हो सकती है. सभी कार्य सफल होंगे, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का प्रवेश होगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आय में वृद्धि के योग हैं. उनके कार्यों की सराहना होगी और मेहनत का फल मिलेगा. लंबे समय से चली आ रही चुनौतियाँ दूर होंगी और जीवन में शांति व संतुष्टि का अनुभव होगा. यह समय धनु राशि के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

ज्योतिषीय विशेषज्ञों की राय

ज्योतिषाचार्य आदित्य झा का मानना है कि सावन माह के समापन के साथ ही बुध ग्रह की मार्गी गति और आने वाले त्योहारों का शुभ संयोग राशियों के लिए अनेक लाभ लेकर आएगा. यह समय कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए अनुकूल माना जा रहा है. साथ ही, धार्मिक अनुष्ठान और व्रतों का पालन इन शुभ प्रभावों को और भी प्रबल करेगा.

