नई दिल्ली: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सितंबर 2025 में न्याय के देवता शनि और ग्रहों के राजकुमार बुध शक्तिशाली नवपंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं. अनुभवी ज्योतिषी पंडित राजीव शास्त्री के अनुसार, यह योग 30 साल बाद बन रहा है और चार राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा. उनका कहना है कि इस युति का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि प्रोफेशनल करियर और आर्थिक स्थिति पर भी दिखाई देगा.

वृषभ राशि

पंडित राजीव शास्त्री के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए यह योग धन लाभ और नए अवसरों का संकेत देता है. इस दौरान आमदनी में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. अटके हुए कार्य पूरे होंगे और अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग कार्यक्षेत्र और व्यापार में तरक्की के योग दर्शाता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए नए साझेदारों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना भी है. पंडित शास्त्री के अनुसार, इस योग से वर्तमान परेशानियों से निजात मिल सकती है और मनोबल बढ़ेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह योग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन और सफलता लाएगा. परिवार की सभी जरूरतें पूरी होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा. माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी और परिवार में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी. मकान या फ्लैट खरीदने की इच्छाएं पूरी होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोग अपने सभी टारगेट पूरे करने में सफल होंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग समाज में लोकप्रियता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और व्यक्तित्व निखरेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा.

पंडित राजीव शास्त्री ने बताया कि शनि और बुध की यह युति चारों राशियों के लिए जीवन में नई दिशा और सकारात्मक परिवर्तन लाएगी. इसका प्रभाव कार्यक्षेत्र, धन, परिवार और व्यक्तिगत विकास सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा. इस समय का सही उपयोग करने से लंबे समय तक स्थिर सफलता और समृद्धि संभव है.

