हैदराबाद: भाई-बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2025) कल शनिवार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. इस त्योहार को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दिन भाई-बहन के बीच प्यार झलकता है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं. उन्होंने कहा कि यह रक्षा सूत्र या राखी केवल धागे नहीं बल्कि बहनों की सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं. राखी बांधने और तिलक आदि करने के बाद भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है और अंत में सभी भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं.

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा शुक्रवार 8 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर लगेगी, शनिवार 9 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक जारी रहेगी. इस दौरान रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. हिंदू धर्म में सभी त्योहार उदयातिथि पर ही मनाए जाते हैं, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भी शनिवार को मनाया जाएगा.

जानें शुभ मुहूर्त

डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि शनिवार 9 अगस्त को रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त प्रात: काल 5 बजकर 47 मिनट से शुरू होगा, जो दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. इस वजह से कुल 7 घंटे ही राखी बांधने के लिए मिलेंगे.

बन रहे शुभ योग

उन्होंने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी बहुत खास है. यह मुहूर्त तड़के 4 बजकर 22 मिनट से लेकर 5 बजकर 01 मिनट रहेगा. वहीं, अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगा और 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. वहीं, दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

जानें क्या है पूजन विधि (Raksha Bandha Pujan Vidhi)

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि सबसे पहले घर को साफ कर लें. स्नान आदि के बाद सबसे पहले पूजा की थाली को सजाएं. इस थाली में रक्षा सूत्र, रोली, अक्षत, आरती उतारने के लिए दीपक, मिठाई रख लें. सबसे पहले भगवान की पूजा करें और दीपक प्रज्जवलित करें. प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें. उसके बाद भाई के माथे पर तिलक और अक्षत लगाएं, कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधें. इस बात का ध्यान रहे कि भाई का सिर ढका हुआ है. उसके बाद सिर पर दूर्वा रखें. अंत में भाई को मिठाई खिलाएं. भाई अपनी बहनों के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

करें ये विशेष उपाय

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक विशेष उपाय करेंगे तो बहुत लाभ होगा. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस शुभ अवसर पर यदि कोई जातक अपने घर पर सफेद शंख लाता है और हर दिन उसकी पूजा करता है और शंख बजाता है तो घर में दरिद्रता नहीं आती है और समृद्धि बनी रहती है.

