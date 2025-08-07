हैदराबाद: रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त, शनिवार को पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. भाई–बहन के रिश्ते की डोर को और मजबूत करने वाले इस पर्व का इंतजार हर साल बेसब्री से होता है. इस वर्ष रक्षाबंधन की खास बात यह है कि यह भद्रा-शून्य दिन पर पड़ रहा है, यानी पूरे दिन राखी बांधना शुभ और मंगलकारी रहेगा. जानते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा से.

रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी. इस बार भद्रा का समय 9 अगस्त की सुबह 1:52 बजे समाप्त हो रहा है, जिससे सुबह से लेकर दोपहर तक राखी बांधने के लिए शुभ और श्रेष्ठ समय रहेगा.

राखी बांधने का मुहूर्त

सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक (कुल 7 घंटे 37 मिनट)

इस रक्षाबंधन पर बन रहे हैं शुभ योग

इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तथा बुध का कर्क राशि में उदय जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति भाई-बहन के संबंधों में सुख, समृद्धि और सफलता लाने वाली होगी.

रक्षाबंधन पूजन विधि

राखी बांधने से पहले बहनें भाई को सामने बिठाएं, उसके माथे पर रोली से तिलक करें और हाथ में अक्षत (चावल) रखें. इसके बाद भाई की कलाई में राखी बांधें, दीपक जलाकर आरती करें, और उसे मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करें.

सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व

भारत में रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाई की सलामती की दुआ करती हैं, वहीं भाई जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देता है. यह पर्व परिवार को जोड़ने, संस्कारों को जीवित रखने और रिश्तों को निभाने की परंपरा को मजबूत करता है.

रक्षाबंधन 2025 इस बार न सिर्फ मुहूर्त की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, बल्कि यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को नई ऊँचाई देने वाला भी साबित हो सकता है. समय रहते तैयारी करें और इस पावन पर्व को पूरे मनोयोग से मनाएं.

