Essay Contest 2025

ETV Bharat / spiritual

इस रक्षाबंधन पर मिलेगा ग्रह-नक्षत्रों का साथ, बहन की राखी से चमकेगा भाई का भाग्य! - RAKSHA BANDHAN 2025

9 अगस्त को रक्षाबंधन 2025 पर भद्रा का साया नहीं रहेगा. राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा.

Etv Bharat
रक्षाबंधन 2025 (Canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त, शनिवार को पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. भाई–बहन के रिश्ते की डोर को और मजबूत करने वाले इस पर्व का इंतजार हर साल बेसब्री से होता है. इस वर्ष रक्षाबंधन की खास बात यह है कि यह भद्रा-शून्य दिन पर पड़ रहा है, यानी पूरे दिन राखी बांधना शुभ और मंगलकारी रहेगा. जानते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा से.

रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी. इस बार भद्रा का समय 9 अगस्त की सुबह 1:52 बजे समाप्त हो रहा है, जिससे सुबह से लेकर दोपहर तक राखी बांधने के लिए शुभ और श्रेष्ठ समय रहेगा.

राखी बांधने का मुहूर्त
सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक (कुल 7 घंटे 37 मिनट)

इस रक्षाबंधन पर बन रहे हैं शुभ योग
इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तथा बुध का कर्क राशि में उदय जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति भाई-बहन के संबंधों में सुख, समृद्धि और सफलता लाने वाली होगी.

रक्षाबंधन पूजन विधि
राखी बांधने से पहले बहनें भाई को सामने बिठाएं, उसके माथे पर रोली से तिलक करें और हाथ में अक्षत (चावल) रखें. इसके बाद भाई की कलाई में राखी बांधें, दीपक जलाकर आरती करें, और उसे मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करें.

सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व
भारत में रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाई की सलामती की दुआ करती हैं, वहीं भाई जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देता है. यह पर्व परिवार को जोड़ने, संस्कारों को जीवित रखने और रिश्तों को निभाने की परंपरा को मजबूत करता है.

रक्षाबंधन 2025 इस बार न सिर्फ मुहूर्त की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, बल्कि यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को नई ऊँचाई देने वाला भी साबित हो सकता है. समय रहते तैयारी करें और इस पावन पर्व को पूरे मनोयोग से मनाएं.

यह भी पढ़ें-रक्षाबंधन 2025 पर इन राशियों के बहुरेंगे दिन, 1930 में भी बने थे ऐसे संयोग

हैदराबाद: रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त, शनिवार को पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. भाई–बहन के रिश्ते की डोर को और मजबूत करने वाले इस पर्व का इंतजार हर साल बेसब्री से होता है. इस वर्ष रक्षाबंधन की खास बात यह है कि यह भद्रा-शून्य दिन पर पड़ रहा है, यानी पूरे दिन राखी बांधना शुभ और मंगलकारी रहेगा. जानते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा से.

रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी. इस बार भद्रा का समय 9 अगस्त की सुबह 1:52 बजे समाप्त हो रहा है, जिससे सुबह से लेकर दोपहर तक राखी बांधने के लिए शुभ और श्रेष्ठ समय रहेगा.

राखी बांधने का मुहूर्त
सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक (कुल 7 घंटे 37 मिनट)

इस रक्षाबंधन पर बन रहे हैं शुभ योग
इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तथा बुध का कर्क राशि में उदय जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति भाई-बहन के संबंधों में सुख, समृद्धि और सफलता लाने वाली होगी.

रक्षाबंधन पूजन विधि
राखी बांधने से पहले बहनें भाई को सामने बिठाएं, उसके माथे पर रोली से तिलक करें और हाथ में अक्षत (चावल) रखें. इसके बाद भाई की कलाई में राखी बांधें, दीपक जलाकर आरती करें, और उसे मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करें.

सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व
भारत में रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाई की सलामती की दुआ करती हैं, वहीं भाई जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देता है. यह पर्व परिवार को जोड़ने, संस्कारों को जीवित रखने और रिश्तों को निभाने की परंपरा को मजबूत करता है.

रक्षाबंधन 2025 इस बार न सिर्फ मुहूर्त की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, बल्कि यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को नई ऊँचाई देने वाला भी साबित हो सकता है. समय रहते तैयारी करें और इस पावन पर्व को पूरे मनोयोग से मनाएं.

यह भी पढ़ें-रक्षाबंधन 2025 पर इन राशियों के बहुरेंगे दिन, 1930 में भी बने थे ऐसे संयोग

Last Updated : August 7, 2025 at 2:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHI 2025 DATE AND TIMEBEST TIME TO TIE RAKHIRAKSHA BANDHAN MUHURAT 2025SHRAVANA PURNIMA 2025RAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.