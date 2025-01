ETV Bharat / spiritual

महाकुंभ में डुबकी की चाहत होगी पूरी, रांची से होकर गुजरेंगी 10 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन भी तैयार, देखें टाइम टेबल - TRAINS FOR PEOPLE GOING TO KUMBH

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jan 14, 2025, 6:18 PM IST

रांचीः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. अगर आप भी इस समागम का गवाह बनना चाहते हैं तो सफर की चिंता छोड़ दें. क्योंकि रांची से 19 जनवरी को स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है. यह संभव हो पाया है रांची के सांसद सह देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास की बदौलत. उन्होंने रांची वासियों से बड़ी से बड़ी संख्या में महाकुंभ यात्रा करने का आह्वान किया है.



स्पेशल ट्रेन के साथ-साथ रांची रेल मंडल से 10 ट्रेनों का परिचालन होने जा रहा है. ये ट्रेनें अलग-अलग क्षेत्र से आकर रांची होकर गुजरेंगी. रांची से या रांची होकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन कुंभ के लिए हो, इसके लिए रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर उनसे चर्चा की थी. उनसे आग्रह किया था कि कुंभ ट्रेनों का परिचालन रांची के रूट से किया जाए. इससे रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पुरुलिया, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों के लोग कुंभ की यात्रा कर सकेंगे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है. संजय सेठ ने कहा कि यह पहला अवसर है जब रांची को कुंभ मेला के लिए इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों की सौगात मिली है. हर ट्रेन का परिचालन रांची स्टेशन होकर ही होगा और पर्याप्त संख्या में यहां से इन्हें सीटें भी उपलब्ध कराई जाएंगी. यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इसे लेकर रेलवे हर प्रकार की व्यवस्था कर रहा है. इन सभी ट्रेनों में सामान्य क्लास, स्लीपर क्लास और एसी क्लास की बोगियां भी होंगी. रक्षा राज्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि 12 वर्षों के अंतराल पर लगने वाले इस महाकुंभ में अधिक से अधिक सनातनियों को जाना चाहिए और सनातन के इस महापर्व में भाग लेना चाहिए.



यहां देंखें ट्रेनों की लिस्ट और टाइम टेबलः रांची से टुंडला (08067/08968) के लिए कुंभ मेला स्पेशल 19 जनवरी को

भुवनेश्वर-टुंडला (08425) कुंभ मेला स्पेशल 22 जनवरी, 5 फरवरी, 19 फरवरी और 25 फरवरी

टुंडला-भुवनेश्वर (08426) कुंभ मेला स्पेशल 24 जनवरी, 7 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी

टिटिलागढ़-टुंडला (08314) कुंभ मेला स्पेशल 16 जनवरी, 23 जनवरी, 6 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी

टुंडला-तितलागढ़ (08313) कुंभ मेला स्पेशल 18 जनवरी, 25 जनवरी, 8 फरवरी, 22 फरवरी और 1 मार्च

तिरुपति-बनारस (07107) कुंभ मेला स्पेशल 18 जनवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी और 22 फरवरी

बनारस-विजयवाड़ा (07108) कुंभ मेला स्पेशल 20 जनवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी और 24 फरवरी

नरसापुर-बनारस (07109) कुंभ मेला स्पेशल 26 जनवरी, 2 फरवरी

बनारस-नरसापुर (07110) कुंभ मेला स्पेशल 27 जनवरी और 3 फरवरी को चलेगी