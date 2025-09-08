ETV Bharat / spiritual

पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!

नई दिल्ली. हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण काल माना जाता है. इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न, जल और दान की अपेक्षा रखते हैं. इस वर्ष पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चल रहा है. पूरे 15 दिनों तक लोग श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.

दिल्ली के ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक के अनुसान, इस अवधि में सात्विक जीवनशैली और संयम रखना अत्यंत आवश्यक है. पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों से परहेज करना जरूरी माना गया है. आइए जानते हैं पितृ पक्ष में कौन-सी चीजें वर्जित हैं.

मांसाहार से परहेज

पितृ पक्ष में मांसाहार का सेवन करना निषिद्ध है. मांस, मछली, अंडे जैसे आहार तामसिक माने जाते हैं. इन्हें खाने से पूर्वजों की आत्मा की शांति में बाधा आती है.

शराब और नशे की मनाही

इस पावन समय में शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन महापाप माना गया है. नशा करने से श्राद्ध कर्म की पवित्रता भंग होती है और पितरों की कृपा नहीं मिलती.

प्याज और लहसुन वर्जित

प्याज और लहसुन को पूजा-पाठ में अशुद्ध माना जाता है. पितृ पक्ष में इनका सेवन करना श्राद्ध और तर्पण की शुद्धता को प्रभावित करता है. सात्विक भोजन ही इस समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है.