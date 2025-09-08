ETV Bharat / spiritual

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

इसके अलावा आचार्य विद्यानंद शर्मा के अनुसार, "पितृ पक्ष केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है. पौराणिक मान्यताओं में इसका विशेष स्थान है. भगवान श्रीराम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ गया क्षेत्र में स्थित फल्गु नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान कर यह परंपरा स्थापित की. यही कारण है कि गया को 'पितृ तीर्थ' कहा जाता है, जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है."

जो कर्ण की कथा पितृ पक्ष के 16 दिनों से जोड़ी जाती है, वह एक पौराणिक मान्यता है और इसका उल्लेख कुछ पुराणों और महाभारत से संबंधित लोक कथाओं में मिलता है, जैसे कि गरुड़ पुराण और कुछ धर्मशास्त्र ग्रंथों और स्मृतियों में भी इसका संकेत मिलता है.

शास्त्री मदन लाल शर्मा बताते हैं कि, पितृ पक्ष का 16 दिन तक चलना महाभारत के योद्धा कर्ण से जुड़ी पौराणिक कथा पर आधारित है. उनके अनुसार, "महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें भोजन की जगह सोना और रत्न मिले. उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा, तो देवताओं ने कहा कि जीवन भर उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को धन और वस्त्र का दान तो खूब किया, लेकिन कभी भी अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित नहीं किया. यही कारण था कि उन्हें स्वर्ग में भोजन का अधिकार नहीं मिला. तब कर्ण ने अपनी भूल स्वीकार की और देवताओं से प्रार्थना की. इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर 16 दिन के लिए वापस भेजा गया ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें. तभी से पितृ पक्ष 16 दिनों का माना जाता है."

शिमला: भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक हर साल पड़ने वाला पितृ पक्ष हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है. इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. इस बार पितृ पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा. इन 16 दिनों को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार श्राद्ध 16 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं. शास्त्री और आचार्य के अनुसार मृत्यु होने के बाद हर इंसान इन 16 तिथियों में से किसी एक पर ही अपना अस्तित्व खोता है और इन दिनों में पितर पृथ्वी पर आते हैं. चलिए अब आपको 16 दिन के रहस्य के पीछे की कहानी के बारे में बताते हैं.

आचार्य विद्यानंद शर्मा बताते हैं कि, "गया क्षेत्र में भगवान विष्णु स्वयं पितृ रूप में विराजमान हैं, और वहां किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला माना गया है. कौवे और श्राद्ध के बीच का संबंध भी इसी परंपरा से जुड़ा है. भगवान श्रीराम ने श्राद्ध के समय एक कौवे को आशीर्वाद दिया था कि उसे भोजन कराने से पितर प्रसन्न होंगे, तभी से पितृ पक्ष में कौवे को भोजन अर्पित करना पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन गया है."

श्राद्ध की तिथि कैसे तय होती है?

आचार्य परमस्वरूप शर्मा के अनुसार, "श्राद्ध करने की तिथि हमेशा मृतक की पुण्यतिथि (चंद्र मास की तिथि) के आधार पर तय की जाती है. मान लीजिए किसी व्यक्ति का देहांत अष्टमी तिथि को हुआ है, तो उसके लिए हर साल पितृ पक्ष की अष्टमी को ही श्राद्ध किया जाएगा. यदि मृत्यु की तिथि याद न हो, तो अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है."

16वें दिन का क्या है महत्व?

आचार्य परमस्वरूप शर्मा के अनुसार, "पितृ पक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है. जिन लोगों के पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए इस दिन श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है. इस दिन सभी पितरों का एक साथ स्मरण और तर्पण किया जाता है. इसे 'सर्व पितृ तर्पण' भी कहा जाता है. पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है. कई लोग जानकारी के अभाव में किसी और समय श्राद्ध कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है."

ज्योतिषाचार्यों पुजारी विद्यानंद शर्मा बताते हैं कि, "अज्ञानवश कई लोग अपने स्वजन का श्राद्ध मृत्यु के पहले वर्ष या कभी भी कर देते हैं. कुछ तीसरे वर्ष में भी करते हैं. मृतक की सही पुण्यतिथि (हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि) पर ही करना चाहिए, जो तीसरे वर्ष किया जाता है. यही तरीका शास्त्रोक्त और धर्मसम्मत माना गया है. गलत तिथि पर किया गया श्राद्ध न तो पूर्ण फल देता है और न ही पितरों को संतुष्ट करता है. मृतक की पुण्यतिथि के तीसरे वर्ष श्राद्ध करना अधिक शास्त्रोक्त माना गया है."

कई पौराणिक ग्रंथों में श्राद्ध परंपरा का उल्लेख

आचार्य दीप कुमार का कहना है कि, "पितृ पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा कई पुराणों में देखी गई है. सनातन धर्म के ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है और महाभारत के बाद यह प्रथा काफी प्रचलित हुई. ऋग्वेद में पितृ यज्ञ का भी विधान लिखा गया है, जिसे श्राद्ध के साथ ही जोड़ा गया है. ऋग्वेद में पितृ-यज्ञ का उल्लेख मिलता है. विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में अनेक पितरों के लिए पितृ यज्ञ के आयोजन का उल्लेख किया गया है. ऋग्वेद के दसवें मंडल में एक पितृ सूक्त शामिल है, जिससे पितरों का आह्वान किया जाता है, ताकि वो अपने वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें."

इसके साथ ही आचार्य दीप कुमार कहते हैं कि, वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस के अनुसार त्रेता युग में जन्मे श्री राम के द्वारा पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया गया है, जबकि पिंडदान माता सीता ने पिंडदान किया है ऐसा उल्लेख मिलता है. श्राद्ध के समय पिंडदान, तर्पण का एक समय निर्धारित होता है और उसी समय के भीतर करना उत्तम माना जाता है. माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर गया में फल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया. इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद दिया.

वहीं, आचार्य दीप कुमार ने बताया कि, गरुड़ पुराण में भी अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमी को ज्ञान दिया था. उन्हीं के बाद अन्य ऋषि-मुनियों ने इसकी शुरुआत की. इसके अलावा दानवीर कर्ण को इस परंपरा की शुरुआत की बात कही जाती है. जब दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें भोजन के लिए स्वर्ण दिया गया. जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि जब वह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने हमेशा स्वर्ण का दान किया और अपने पितरों के निमित्त का भी भोजन या वस्त्र नहीं दिए. ऐसे में दानवीर कर्ण को 16 दिन के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा गया और 16 दिन में उन्होंने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया. ऐसे में उसके बाद 16 दिन श्राद्ध करने की परंपरा भी शुरू हुई.

तिथि याद न होने पर सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण

पितृ पक्ष केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. कर्ण की कथा और शास्त्रों के निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि पितृ पक्ष का हर दिन विशेष महत्व रखता है. यदि तिथि ज्ञात है तो उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए और यदि तिथि याद नहीं है तो अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर पितरों को तर्पित करना चाहिए. विद्वानों का मत है कि सही परंपरा और विधि से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है और परिवार में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लाता है.

