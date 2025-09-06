ETV Bharat / spiritual

क्या जिंदा आदमी भी कर सकता है अपना श्राद्ध, जानें किन लोगों के लिए है ये परंपरा

क्या कोई इंसान अपने जीवनकाल में ही अपना श्राद्ध कर सकता है, आइए जानते हैं आत्म श्राद्ध क्या है और इसे कौन कर सकता है.

Pitru Paksha 2025 All About Atma Shradh
पितृपक्ष 2025 आत्म श्राद्ध (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 5:34 PM IST

5 Min Read

शिमला: सनातन धर्म में पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करने का भी विधान बताया गया है. पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को बेहद धार्मिक और भावनात्मक महत्व दिया जाता है. यह वो समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म करते हैं. मान्यता है कि इन दिनों पितर धरती पर आते हैं और उनके लिए किया गया हर कर्म उन्हें तृप्त करता है. लेकिन, दिन प्रतिदिन आत्म श्राद्ध यानी जीवित श्राद्ध का प्रचलन काफी बढ़ने लगा है. आइए विस्तार से जानते हैं आत्म श्राद्ध क्या है और कौन कर सकता है.

क्या है आत्म श्राद्ध?

आमतौर पर श्राद्ध किसी मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान अपने जीवनकाल में ही अपना श्राद्ध कर सकता है? इन दिनों कुछ लोग ऐसा भी करते देखे जा रहे हैं जो अपने जीवनकाल में ही श्राद्ध कर रहे हैं जिसे 'आत्म श्राद्ध' या 'जीवित श्राद्ध' कहा जाता है. कोई व्यक्ति संन्यास ले ले तो वह भी आत्म श्राद्ध करवा लेता है.

Pitru Paksha 2025 All About Atma Shradh
क्या है आत्म श्राद्ध? (ETV Bharat GFX)

बहुत प्राचीन है आत्म श्राद्ध की परंपरा

ज्योतिषाचार्य रमेश शर्मा ने बताया कि, "आत्म श्राद्ध की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है. केवल वे व्यक्ति जो संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं या जिन्हें मृत्यु का बोध हो चुका है, वे आत्म श्राद्ध कर सकते हैं. इसका उद्देश्य होता है आत्मा को तृप्त करना, ताकि मृत्यु के बाद भटकाव न हो.श्राद्ध सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक कृतज्ञता का भाव है. जो इसे समझ कर करता है, वह अपने जीवन में शांति और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है."

गरुड़ पुराण में श्राद्ध का वर्णन

ज्योतिषाचार्य रमेश शर्मा ने बताया कि, गरुड़ पुराण में श्राद्ध की अनिवार्यता और विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है. इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निमित श्राद्ध करता है, वह स्वर्ग लोक में अपने पितरों के साथ आनंदित होता है. हालांकि गरुड़ पुराण में 'आत्म श्राद्ध' शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर श्राद्ध करता है, वह अपने कर्मों से पितरों को तृप्त करता है. चाहे वह अपने लिए हो या पितरों के लिए.

Pitru Paksha 2025 All About Atma Shradh
शास्त्री मदनलाल शर्मा (ETV Bharat GFX)

कौन कर सकता है आत्म श्राद्ध?

आचार्य दीप कुमार शास्त्री का कहना है कि, सनातन धर्म में वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले भी व्यक्ति को अपना श्राद्ध खुद करना होता है. जिसे जीवित श्राद्ध के नाम से कहा जाता है. जीवित श्राद्ध का विधान स्नान धर्म के कई पुराने में लिखा गया है. जिनमें लिंग पुराण, आदि पुराण, आदित्य पुराण वीरमित्रोदय श्राद्ध प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, हेमाद्रि आदि प्रमुख रूप से हैं. इन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति के द्वारा अपना जीवित श्राद्ध कर लिया गया हो तो उसके माता-पिता व पूर्वज भी नरक से मुक्त हो जाते हैं. इसके अलावा जीवित श्राद्ध की परंपरा कई जगहों पर देखने को भी मिलती है, जिसमें प्रमुख तौर पर धार्मिक स्थल और महाकुंभ शामिल है.

Pitru Paksha 2025 All About Atma Shradh
आचार्य दीप कुमार शास्त्री (ETV Bharat GFX)

जीवित श्राद्ध करने की विधि

आचार्य दीप कुमार कहते हैं कि, कई बार घर में जब व्यक्ति का उसके संतान के द्वारा अपमान भी किया जाता है तो व्यक्ति खुद भी अपना श्राद्ध कर सकता है. ताकि उसे यह चिंता न रहे कि मृत्यु के बाद सभी कर्म सही तरीके से किए गए हैं या नहीं. शास्त्रों के अनुसार जीवित श्राद्ध करने की विधि हर महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक रहती है.

Pitru Paksha 2025 All About Atma Shradh
आचार्य विद्यानंद भारद्वाज (ETV Bharat GFX)

'भय या भ्रम के कारण आत्म श्राद्ध उचित नहीं'

आचार्य विद्यानंद भारद्वाज (कुफरी) ने बताया कि, "धर्मशास्त्रों में आत्म श्राद्ध का उल्लेख संन्यास से पहले के शुद्धिकरण कर्म के रूप में आता है. यह कोई आम धार्मिक कर्म नहीं है, जिसे किसी भी समय किया जा सके. लेकिन, इसे भय या भ्रम के कारण करना उचित नहीं है. यह गहन साधना और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा विषय है."

'आत्म श्राद्ध की परंपरा पवित्र'

शास्त्री मदनलाल शर्मा का कहना है कि, "हमारे धर्म में कर्म और भावना का बड़ा महत्व है. अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा मोड़ महसूस करता है जहां वह संसार से पूर्ण विरक्ति चाहता है, तब आत्म श्राद्ध एक स्वीकार्य प्रक्रिया है, परंतु यह केवल योग्य मार्गदर्शक के परामर्श से ही किया जाना चाहिए. कई बार लोग इंटरनेट या अफवाहों के कारण ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत होते हैं. आत्म श्राद्ध की परंपरा पवित्र है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनके जीवन में इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ हो."

किन्हें करना चाहिए आत्म श्राद्ध?

  1. जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता है
  2. जिनकी मृत्यु निकट है और उन्हें यह आभास हो चुका है
  3. जिन्हें कोई विशेष कारणवश शांति का उपाय करना हो
  4. आम लोगों के लिए नहीं है यह परंपरा

शास्त्री मदनलाल शर्मा का कहना है कि, शास्त्रों में स्पष्ट है कि आत्म श्राद्ध एक विशिष्ट परंपरा है. इसे सामान्य जन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है. यह केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जीवन के अंतिम चरण में हैं या वैराग्य का मार्ग चुन चुके हैं.

