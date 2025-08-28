ETV Bharat / spiritual

पितृपक्ष 2025 कब से हो रहे शुरू, जानिए श्राद्ध तिथि, पूजा का समय, लग रहा साल का आखिरी चंद्रग्रहण - PITRA PAKSHA 2025

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्रग्रहण लग रहा है. संभलकर रहें. विस्तार से पढ़ें.

PITRA PAKSHA 2025
पितृपक्ष 2025 कब से हो रहे शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 11:44 AM IST

8 Min Read

हैदराबाद: सनातन धर्म में पूर्वजों को याद करने का भी विधान बताया गया है. इसको पितृपक्ष कहा जाता है. ये 15 दिनों तक चलते हैं. हिंदू शास्त्र में इनका खास महत्व है. अगस्त का महीना समाप्त होने जा रहा है और सितंबर की शुरुआत होने जा रही है. इसी महीने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दिन शुरू होंगे. ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान सभी पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों के आसपास रहते हैं.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि पितृ पक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं. कहीं-कहीं ये श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये करीब 15 दिनों तक चलते हैं. इस दौरान जातक अपने सभी पितरों की याद में तर्पण और पिंड दान करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारा कल्याण होता है. उन्होंने आगे कहा कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर से हो रही है, जो 21 सिंतबर तक चलेंगे.

आइये जानते हैं श्राद्ध की तिथियां

श्राद्ध की तिथि तारीख दिन
पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार
प्रतिप्रदा का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार
द्वितिया का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार
तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार
चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार
पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार
महाभरणी 11 सितंबर 2025 गुरुवार
षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार
सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार
अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार
नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार
दशमी का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार
एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार
द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार
त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार
सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार

ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन जिस शख्स की मृत्यु होती है पितृपक्ष में उसी दिन उसका श्राद्ध या तर्पण किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को मृत्यु का दिन ज्ञात नहीं है तो अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन उस शख्स का तर्पण करने का विधान है.

ये है तर्पण विधि
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने श्राद्ध की विधि को लेकर बताया कि तर्पण हमेशा दोपहर में किया जाता है. किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पिंड दान करवाना चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार उसे दान-दक्षिणा देनी चाहिए. वहीं गरीबों को भी अन्न का दान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उस दिन घर में जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें से सबसे पहले पशु-पक्षियों, गाय और कुत्तों के लिए निकाला जाता है. इस दिन सच्चे मन से अपने पूर्वजों या पितरों को याद करना चाहिए और अगर भूलवश कोई गलती हुई हो तो उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए. ऐसा करने से पूर्वजों का आर्शीवाद मिलता है.

जानिए सामग्रियों के बारे में
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य ने सामग्रियों को लेकर बताया कि इसमें सिंदूर, रोली, अक्षत, छोटी सुपारी, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देशी घी, शहद, काले तिल, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, जौ, हवन सामग्री, मिट्टे के दिए, धूपबत्ती, नैवेद्य, जौ का आटा, गंगाजल, सफेद फूल, गाय का दूध, मूंग की दाल का प्रयोग होता है.

पढ़ें: सावधान! इस दिन लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, सूतक और ग्रहण काल की पूरी जानकारी यहां देखे

हैदराबाद: सनातन धर्म में पूर्वजों को याद करने का भी विधान बताया गया है. इसको पितृपक्ष कहा जाता है. ये 15 दिनों तक चलते हैं. हिंदू शास्त्र में इनका खास महत्व है. अगस्त का महीना समाप्त होने जा रहा है और सितंबर की शुरुआत होने जा रही है. इसी महीने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दिन शुरू होंगे. ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान सभी पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों के आसपास रहते हैं.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि पितृ पक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं. कहीं-कहीं ये श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये करीब 15 दिनों तक चलते हैं. इस दौरान जातक अपने सभी पितरों की याद में तर्पण और पिंड दान करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारा कल्याण होता है. उन्होंने आगे कहा कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर से हो रही है, जो 21 सिंतबर तक चलेंगे.

आइये जानते हैं श्राद्ध की तिथियां

श्राद्ध की तिथि तारीख दिन
पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार
प्रतिप्रदा का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार
द्वितिया का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार
तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार
चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार
पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार
महाभरणी 11 सितंबर 2025 गुरुवार
षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार
सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार
अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार
नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार
दशमी का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार
एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार
द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार
त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार
सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार

ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन जिस शख्स की मृत्यु होती है पितृपक्ष में उसी दिन उसका श्राद्ध या तर्पण किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को मृत्यु का दिन ज्ञात नहीं है तो अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन उस शख्स का तर्पण करने का विधान है.

ये है तर्पण विधि
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने श्राद्ध की विधि को लेकर बताया कि तर्पण हमेशा दोपहर में किया जाता है. किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पिंड दान करवाना चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार उसे दान-दक्षिणा देनी चाहिए. वहीं गरीबों को भी अन्न का दान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उस दिन घर में जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें से सबसे पहले पशु-पक्षियों, गाय और कुत्तों के लिए निकाला जाता है. इस दिन सच्चे मन से अपने पूर्वजों या पितरों को याद करना चाहिए और अगर भूलवश कोई गलती हुई हो तो उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए. ऐसा करने से पूर्वजों का आर्शीवाद मिलता है.

जानिए सामग्रियों के बारे में
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य ने सामग्रियों को लेकर बताया कि इसमें सिंदूर, रोली, अक्षत, छोटी सुपारी, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देशी घी, शहद, काले तिल, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, जौ, हवन सामग्री, मिट्टे के दिए, धूपबत्ती, नैवेद्य, जौ का आटा, गंगाजल, सफेद फूल, गाय का दूध, मूंग की दाल का प्रयोग होता है.

पढ़ें: सावधान! इस दिन लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, सूतक और ग्रहण काल की पूरी जानकारी यहां देखे

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSHA 2025पितृ पक्ष 2025कब से शुरू हो रहे पितृ पक्ष 2025श्राद्ध 2025PITRA PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.