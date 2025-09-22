ETV Bharat / spiritual

माता दुर्गा को भूलकर भी न अर्पित करें ये फल – नहीं तो बिगड़ जाएंगे सारे काम!

Published : September 22, 2025

नई दिल्ली: आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है. यह पर्व नौ दिनों तक चलता है, जिनमें मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की आराधना के साथ उनका प्रिय भोग अर्पित करने की परंपरा है. ऐसा करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला का कहना है, नवरात्र के दौरान केवल पूजा-अर्चना ही नहीं, बल्कि खाने-पीने की चीजों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है. इस अवधि में खान-पान पूरी तरह सात्विक होना चाहिए. प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन सख्त वर्जित है. भक्त दिनभर उपवास करने के बाद रात्रि में भोजन तभी ग्रहण करें जब माता को उनका भोग अर्पित किया गया हो. मां दुर्गा के नौ स्वरूप और उनके प्रिय भोग मां शैलपुत्री – बादाम का हलवा और घी से बनी मिठाइयां

मां ब्रह्मचारिणी – मिश्री और शक्कर

मां चंद्रघंटा – खीर

मां कुष्मांडा – मालपुए

मां स्कंदमाता – केले

मां कात्यायनी – शहद या शहद से बने व्यंजन

मां कालरात्रि – गुड़ और गुड़ से बनी वस्तुएं

मां महागौरी – नारियल और नारियल से बने पकवान

मां सिद्धिदात्री – चना और हलवा-पूरी