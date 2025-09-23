ETV Bharat / spiritual

नवरात्रि में अगर बुझ जाए अखंड ज्योति, तो तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है अशुभ!

हैदराबाद: नवरात्रि हिन्दू धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसमें देवी मां दुर्गा के नौ रूपों की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है. ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक भगवती मां दुर्गा धरती पर आकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं. इस दौरान कई भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए तप, जप, हवन और व्रत रखते हैं. इसके साथ ही कई लोग पूरे नौ दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं.

अखंड दीपक का महत्व

काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला के अनुसार, नवरात्रि में जलता अखंड दीपक देवी दुर्गा के आह्वान और भक्तों की भक्ति का प्रतीक है. यह दीपक जीवन में निरंतर प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. जहां अखंड ज्योति जलती है, वहां देवी दुर्गा की विशेष कृपा और उपस्थिति रहती है. यह दीपक घर को बुरी शक्तियों से मुक्त रखता है और शांति तथा समृद्धि का संचार करता है. साथ ही यह दीपक आस्था और विश्वास की मजबूती का प्रतीक भी है, जो भक्तों को कठिन समय में शक्ति और संबल प्रदान करता है.

पूजा के दौरान ज्योति बुझ जाए तो क्या करें?

पंडित अजय शुक्ला ने बताया कि यदि लंबी बाती वाली ज्योति बीच में बुझ जाए, तो अधजली बाती को हटाकर नई बाती लगाएं और दीपक को पुनः जलाएं. इस दौरान पूजा खंडित न हो इसके लिए पहले पास में एक छोटा दीपक जला लें. यदि अखंड दीपक की बाती बदलनी हो, तो भी पास के छोटे दीया को जलाकर मुख्य दीपक में नई बाती और घी डालकर उसे दोबारा प्रज्वलित करें. छोटे दीपक को जलने दें और बाद में हटा लें.

मंत्र जाप करें

अखंड दीपक जलाते समय मंत्र जाप करना भी महत्वपूर्ण है. पंडित अजय शुक्ला ने बताया कि निम्न मंत्र का उच्चारण करने से देवी की कृपा बनी रहती है: