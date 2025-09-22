ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: सभी भक्तों को क्यों करनी चाहिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, ये है वजह

आज से दस दिनों तक पूरे देश में नवरात्रि की धूम रहेगी. हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगा.

NAVRATRI 2025 MAA BRAHMACHARINI
Etvमां ब्रह्मचारिणी Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पूरे देश में आज सोमवार से शारदीय नवरात्रि 2025 की विधिवत शुरुआत हो चुकी है. आज से लगातार दस दिनों तक जगत जननी मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना होगी. जहां नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-आराधना होती है. वहीं, दूसरे दिन तपस्या की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस बार नवरात्रि दस दिनों की है क्योंकि तृतीया तिथि दो दिन रहेगी. उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-आराधना से जातकों में सदाचार और तप का भाव उत्पन्न होता है. उन्होंने कहा कि संस्कृत में ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या की देवी. ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चरणी का अर्थ है आचरण करने वाली. इसलिए नाम और गुण के आधार पर मां ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी मानी जाती हैं.

ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि अगर इनके रूप के बारे में बात की जाए तो ये अपने हाथों में अक्षमाला और कमंडल लिए रहती हैं. इनकी पूजा से जातकों में सदाचार, वैराग्य और तप का भाव जाग्रत होता है. मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है.

NAVRATRI 2025 MAA BRAHMACHARINI
मां ब्रह्मचारिणी (ETV Bharat)

उन्होंने इस संदर्भ में एक कथा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पौराणिक काल में देवादिदेव भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कई हजारों साल तक तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान मिला और मां ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुईं.

NAVRATRI 2025 MAA BRAHMACHARINI
मां ब्रह्मचारिणी (ETV Bharat)

ऐसे करनी चाहिए पूजा

डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रात: काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें और पूजा का संकल्प लें. पूजा सामग्री की बात करें तो मां की पूजा में अक्षत, रोली, सुपारी, लौंग, चंदन को शामिल करें. इसके साथ-साथ मां को पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि मां को शक्कर से बनी चीजें बेहद पसंद हैं. अत: इनको मीठी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए. सबसे मुख्य बात कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में केले का जरूर प्रयोग करें. इसके बाद मां के मंत्रों ऊं देवी ब्रह्मचारिण्यै नम: या ऊं दुं दुर्गाय नम: का 108 बार जाप करें.

NAVRATRI 2025 MAA BRAHMACHARINI
मां ब्रह्मचारिणी (ETV Bharat)

इस मंत्र का भी कर सकते हैं जाप

या देवी सर्वभूतेष महा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा

इस मंत्र का अर्थ बताते हुए डॉ. उमाशंकर मिश्र ने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी आप सर्वत्र विराजमान हैं और आपको मेरा बारंबार नमस्कार. आप एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में कमंडल लिए हुए हैं. आप सभी भक्तों की मुरादें पूरी करने वाली हैं. मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें.

पढ़ें: शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

TAPSHYA KI DEVI MAA BRAHMACHARINIशारदीय नवरात्रि 2025मां ब्रह्मचारिणीमां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधिNAVRATRI 2025 MAA BRAHMACHARINI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने खोज शुरू की

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.