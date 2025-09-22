ETV Bharat / spiritual

नवरात्रि के पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा, यहां देखिए पूजा विधि और मुहूर्त

नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप, माता शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी,घट स्थापना के साथ उनकी पूजा का विधान है

नवरात्रि के पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा
नवरात्रि के पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है. सोमवार, 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है. शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री. मां शैलपुत्री को माता सती भी कहा जाता हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र की पहले दिन विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक संपन्नता का स्थाई वास होता है.

पूजा विधि: नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के पाश्चात् मां शैलपुत्री का आवाह्न करें. मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र धारण कराएं. सफेद मिष्ठान, पंचमेवा, खीर आदि का भोग लगाएं और धूप एवं दीपक जलाएं. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें. इसके बाद माता की आरती कर प्रसाद ग्रहण करें. साथ ही मां भगवती को सुबह एवं शाम के समय भोग लगाकर आरती जरूर करें. ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है.

दिल्ली कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD NAVRATRI NEWSशारदीय नवरात्री 2025NAVRATRI FIRST DAY POOJAMAA SHAILPUTRI WORSHIP ON 1ST DAYNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.