हैदराबाद: वैदिक पंचांग के अनुसार, 25 अगस्त को सुबह 8:28 बजे चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान हैं. इस ग्रह युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, जो 27 अगस्त की शाम 7:21 तक प्रभावी रहेगा. इस समय अवधि में आर्थिक स्थिति मजबूत होने, मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है.

ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित अजय मिश्र के अनुसार, "चंद्र और मंगल के संयोग से जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक असर पड़ता है. विशेष रूप से करियर, वित्तीय स्थिति और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. इस अवधि में निर्णय लेने और नए अवसरों को अपनाने में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है."

कन्या राशि

पंडित मिश्र ने बताया कि कन्या राशि के जातक इस योग से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे. उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. साथ ही, इस अवधि में यात्रा की संभावनाएं भी बनेंगी. उन्होंने सलाह दी कि धैर्य और समझदारी बनाए रखने से रिश्तों में मजबूती आएगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग कार्यक्षेत्र में तरक्की और मान-सम्मान दिलाने वाला रहेगा. पंडित मिश्र के अनुसार, आईटी, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और रिसर्च से जुड़े पेशेवर इस समय विशेष लाभान्वित होंगे. हालांकि, सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन संयम और संतुलन बनाए रखने से सफलता सुनिश्चित होगी.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय खुशियों और सकारात्मक अवसरों से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और करियर में नए मौके मिलेंगे. पंडित मिश्र ने चेतावनी दी कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें, क्योंकि धैर्य और संतुलन सफलता की कुंजी होंगे.

ज्योतिषाचार्य ने यह भी कहा कि चंद्र-मंगल योग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा. आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और करियर में उन्नति के अवसर अधिकांश लोगों के लिए इस समय अवधि में बने रहेंगे. उन्होंने यह सलाह दी कि योग के दौरान सकारात्मक सोच और संयम से काम लेना लाभकारी रहेगा.

इस प्रकार, 25 अगस्त से 27 अगस्त तक का समय वित्तीय, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सुधार और सफलता के लिए शुभ माना जा रहा है.

