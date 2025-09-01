ETV Bharat / spiritual

तुला, मेष, और वृश्चिक समेत सितंबर में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन, वैभव और अटक चुके काम होंगे पूरे! - MONTHLY RASHIFAL SEPTEMBER 2025

ज्योतिषी अनुसार, सितंबर महीना शुभ रहेगा. कई प्रमुख ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, जिससे 12 राशियों के जीवन, करियर, स्वास्थ्य और संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.

Published : September 1, 2025 at 11:30 AM IST

हैदराबाद: सितंबर का महीना खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों के राजा सूर्य के साथ-साथ बुध, शुक्र और मंगल अपनी राशियां बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित विनय शर्मा के अनुसार, “ग्रहों की यह चाल व्यक्तिगत जीवन, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालेगी. कुछ जातकों के लिए यह समय उन्नति और सफलता लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.”

चंद्र ग्रहण का प्रभाव
सितंबर में एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इस दौरान ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर में नई ऊंचाइयां और आर्थिक लाभ के अवसर ला सकती है, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा. महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी और मेहनत का फल मिलेगा. हालांकि, घरेलू जीवन में उतार-चढ़ाव और रिश्तेदारों के साथ मतभेद संभव हैं. तीसरे सप्ताह में स्वास्थ्य और निजी संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी, और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी. पुराने प्रयास रंग लाएंगे और करियर में प्रगति के अवसर बढ़ेंगे. आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभदायक रहेगा. निवेश या व्यापार से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. परिवार और सामाजिक जीवन संतोषजनक रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

मिथुन और कर्क राशि
मिथुन राशि वालों के लिए महीना शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यभार और अप्रत्याशित खर्चों के कारण मानसिक दबाव रहेगा. निवेश और पैतृक संपत्ति के मामलों में लाभ मिल सकता है.

कर्क राशि के जातकों को महीने के पहले हिस्से में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ सुधरेंगी. विदेश से जुड़े व्यापार और संपर्क विशेष लाभकारी साबित हो सकते हैं. स्वास्थ्य और आर्थिक निर्णयों में सतर्कता बरतें.

सिंह और कन्या राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. कार्य और घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. कन्या राशि वालों के लिए महीना उत्साहजनक और अवसरों से भरा रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है. आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा.

तुला और वृश्चिक राशि
तुला राशि के जातकों के लिए महीना संतुलन और सतर्कता से चलने का है. यात्रा और खर्चों में सावधानी आवश्यक है. स्वास्थ्य पर ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए पेशेवर जीवन में प्रगति के अवसर और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. प्रेम संबंधों में संवाद और भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि

धनु राशि वालों के लिए महीना व्यस्तता और चुनौतियों से भरा रहेगा. पुराने अटके काम पूरे होने की संभावना है.

मकर राशि के जातकों को पारिवारिक और कार्यक्षेत्र में संयम बनाए रखना होगा.

कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय योजनाओं और कार्य-संतुलन पर विशेष ध्यान जरूरी होगा.

मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारी रहेगा. संपत्ति, निवेश और आर्थिक फैसलों में सफलता मिलने के योग हैं.

ज्योतिषाचार्य पंडित विनय शर्मा बताते हैं, “सितंबर 2025 में ग्रहों की चाल सभी राशियों के लिए अलग-अलग अवसर और चुनौतियाँ लेकर आएगी. समझदारी से फैसले लें, वित्तीय योजना बनाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार, करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी होगी.”

