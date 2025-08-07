Essay Contest 2025

ETV Bharat / spiritual

शनि-मंगल-राहु का अशुभ संयोग, अगस्त-सितंबर में इन 4 राशियों के लिए हो सकता है सब कुछ उल्टा! - PLANETARY CLASH IN AUGUST 2025

13 सितंबर तक षडाष्टक योग का प्रभाव चार राशियों पर नकारात्मक रहेगा. विवाद, आर्थिक नुकसान और संबंधों में तनाव की संभावना है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब-जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, तो उसका असर केवल खगोलीय घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों, समाज, और घटनाओं पर भी पड़ता है. कुछ विशेष ग्रह-स्थितियां कालगति में बड़ी घटनाओं, आर्थिक उतार-चढ़ाव, और व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का कारण बन जाती हैं.

दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, 28 जुलाई 2025 से एक ऐसा ही विशिष्ट और दुर्लभ ग्रह योग बना है, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है. इस दिन मंगल ने कन्या राशि में प्रवेश किया, जबकि राहु पहले से ही कुंभ राशि में स्थित है. वहीं शनि वक्री अवस्था में हैं, जिससे इन ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया है.

क्या होता है षडाष्टक योग?
आदित्य झा का कहना है कि, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे या आठवें भाव में स्थित होते हैं, तो उसे षडाष्टक योग कहा जाता है. यह योग आमतौर पर तनाव, असंतुलन, विरोधाभास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है. पिछली बार यह योग अप्रैल 2025 में बना था, और अब यह दोबारा 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगा. इस अवधि को ज्योतिषियों ने संवेदनशील माना है, खासकर कुछ राशियों के लिए.

इन राशियों को रहेगी विशेष सावधानी की आवश्यकता

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. बेवजह की बहस या आक्रामक व्यवहार न केवल मानसिक तनाव ला सकता है, बल्कि अचानक आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस दौरान डगमगा सकती है. खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जिससे बैंक बैलेंस पर असर पड़ेगा. घरेलू कलह की भी आशंका है, अतः पारिवारिक संबंधों में धैर्य बनाए रखें.

धनु राशि: धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता रखनी चाहिए. बॉस या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करने में ही समझदारी है, नहीं तो बड़े विवाद हो सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि के लोगों को व्यक्तिगत रिश्तों में सावधानी रखनी होगी. प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव संभव है. प्रोफेशनल लाइफ में भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या करें इस दौरान?

  • धैर्य और संयम बनाए रखें
  • विवादों से बचें
  • खर्चों पर नियंत्रण रखें
  • ध्यान, पूजा-पाठ और सकारात्मक गतिविधियों में मन लगाएं
  • किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें

यह भी पढ़ें-रक्षाबंधन 2025 पर इन राशियों के बहुरेंगे दिन, 1930 में भी बने थे ऐसे संयोग

हैदराबाद: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब-जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, तो उसका असर केवल खगोलीय घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों, समाज, और घटनाओं पर भी पड़ता है. कुछ विशेष ग्रह-स्थितियां कालगति में बड़ी घटनाओं, आर्थिक उतार-चढ़ाव, और व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का कारण बन जाती हैं.

दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, 28 जुलाई 2025 से एक ऐसा ही विशिष्ट और दुर्लभ ग्रह योग बना है, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है. इस दिन मंगल ने कन्या राशि में प्रवेश किया, जबकि राहु पहले से ही कुंभ राशि में स्थित है. वहीं शनि वक्री अवस्था में हैं, जिससे इन ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया है.

क्या होता है षडाष्टक योग?
आदित्य झा का कहना है कि, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे या आठवें भाव में स्थित होते हैं, तो उसे षडाष्टक योग कहा जाता है. यह योग आमतौर पर तनाव, असंतुलन, विरोधाभास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है. पिछली बार यह योग अप्रैल 2025 में बना था, और अब यह दोबारा 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगा. इस अवधि को ज्योतिषियों ने संवेदनशील माना है, खासकर कुछ राशियों के लिए.

इन राशियों को रहेगी विशेष सावधानी की आवश्यकता

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. बेवजह की बहस या आक्रामक व्यवहार न केवल मानसिक तनाव ला सकता है, बल्कि अचानक आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस दौरान डगमगा सकती है. खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जिससे बैंक बैलेंस पर असर पड़ेगा. घरेलू कलह की भी आशंका है, अतः पारिवारिक संबंधों में धैर्य बनाए रखें.

धनु राशि: धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता रखनी चाहिए. बॉस या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करने में ही समझदारी है, नहीं तो बड़े विवाद हो सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि के लोगों को व्यक्तिगत रिश्तों में सावधानी रखनी होगी. प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव संभव है. प्रोफेशनल लाइफ में भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या करें इस दौरान?

  • धैर्य और संयम बनाए रखें
  • विवादों से बचें
  • खर्चों पर नियंत्रण रखें
  • ध्यान, पूजा-पाठ और सकारात्मक गतिविधियों में मन लगाएं
  • किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें

यह भी पढ़ें-रक्षाबंधन 2025 पर इन राशियों के बहुरेंगे दिन, 1930 में भी बने थे ऐसे संयोग

For All Latest Updates

TAGGED:

षडाष्टक योगजुलाई 2025 ग्रह स्थितिग्रहों का प्रभाव 2025MARS RAHU SHADASHTAK YOGAPLANETARY CLASH IN AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.