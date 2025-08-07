हैदराबाद: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब-जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, तो उसका असर केवल खगोलीय घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों, समाज, और घटनाओं पर भी पड़ता है. कुछ विशेष ग्रह-स्थितियां कालगति में बड़ी घटनाओं, आर्थिक उतार-चढ़ाव, और व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का कारण बन जाती हैं.

दिल्ली के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य आदित्य झा के अनुसार, 28 जुलाई 2025 से एक ऐसा ही विशिष्ट और दुर्लभ ग्रह योग बना है, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है. इस दिन मंगल ने कन्या राशि में प्रवेश किया, जबकि राहु पहले से ही कुंभ राशि में स्थित है. वहीं शनि वक्री अवस्था में हैं, जिससे इन ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया है.

क्या होता है षडाष्टक योग?

आदित्य झा का कहना है कि, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे या आठवें भाव में स्थित होते हैं, तो उसे षडाष्टक योग कहा जाता है. यह योग आमतौर पर तनाव, असंतुलन, विरोधाभास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है. पिछली बार यह योग अप्रैल 2025 में बना था, और अब यह दोबारा 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगा. इस अवधि को ज्योतिषियों ने संवेदनशील माना है, खासकर कुछ राशियों के लिए.

इन राशियों को रहेगी विशेष सावधानी की आवश्यकता

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. बेवजह की बहस या आक्रामक व्यवहार न केवल मानसिक तनाव ला सकता है, बल्कि अचानक आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस दौरान डगमगा सकती है. खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जिससे बैंक बैलेंस पर असर पड़ेगा. घरेलू कलह की भी आशंका है, अतः पारिवारिक संबंधों में धैर्य बनाए रखें.

धनु राशि: धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता रखनी चाहिए. बॉस या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करने में ही समझदारी है, नहीं तो बड़े विवाद हो सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि के लोगों को व्यक्तिगत रिश्तों में सावधानी रखनी होगी. प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव संभव है. प्रोफेशनल लाइफ में भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या करें इस दौरान?

धैर्य और संयम बनाए रखें

विवादों से बचें

खर्चों पर नियंत्रण रखें

ध्यान, पूजा-पाठ और सकारात्मक गतिविधियों में मन लगाएं

किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें

