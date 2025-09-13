ETV Bharat / spiritual

ग्रहों के सेनापति का राशि परिवर्तन, 4 राशि के जातकों की दीवाली होगी जगमग, आएंगे अच्छे दिन

मंगल आज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. ऐसे में थोड़ा संभलकर रहने की जरुरत है. विस्तार से पढ़ें.

MANGAL RASHI PARIVARTAN 2025
ग्रहों के सेनापति कर रहे राशि परिवर्तन, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सभी ग्रहों का अपना-अपना महत्व है. जहां सूर्य को ग्रहों का पिता माना जाता है. वहीं, मंगल को ग्रहों के सेनापति कहा जाता है. मंगल के मजबूत होने से कई लाभ मिलते हैं. वहीं, अगर यह कमजोर हो गया तो जातकों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बता दें, सभी ग्रह एक निश्चित समय के बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं. इसी संदर्भ में आज शनिवार को मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ग्रहों के सेनापति यानि मंगल आज शनिवार के तुला राशि में प्रवेश करेंगे. अभी तक वे कन्या राशि में विद्यमान थे. इस राशि परिवर्तन से तमाम जातकों की परेशानी बढ़ने वाली है. उन्होंने कहा कि मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है. यह स्थिति मध्यम फलदायी मानी जाती है. उन्होंने बताया कि तुला राशि में प्रवेश करते ही मंगल बृहस्पति के प्रभाव में आ जाएंगे. यह स्थिति अगले महीने 27 अक्टूबर 2025 तक रहेगी.

जानिए क्या होगा असर
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मंगल के राशि परिवर्तन से तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे. उन्होंने बताया कि जिस समय यह परिवर्तन होगा उस समय मेष लग्न लग रहा है. वहीं, सूर्य, बुध, राहु-केतु भी अक्ष में हैं. चंद्रमा शनि के प्रभाव में है. इससे पूरे देश-दुनिया में विवाद बढ़ेंगे. दुर्घटनाएं होंगी. आपदाएं भी आ सकती हैं. राजनीतिक उथल-पुथल भी देखने को मिल सकती है.

सभी राशियों पर होगा मंगल का राशि परिवर्तन का असर
उन्होंने बताया कि मंगल का तुला राशि में परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा. वृष, सिंह और धनु राशियों के जातकों के लिए यह परिवर्तन बेहद शुभ है. इनके रुके हुए सभी कार्य फटाफट पूरे होंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा. आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

ये राशि के जातक संभलकर रहें
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों के लिए मुश्किल भरा समय है. सभी जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. करियर में लापरवाही ना बरतें, वरना समस्या हो सकती है. धन के मामले में भी सतर्कता बरतनी होगी. वहीं, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए यह परिवर्तन शुभ नहीं है. सभी लोग अपने पारिवारिक जीवन में संभलकर रहें. कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

ऐसे करें बचाव
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने कहा कि जिन राशियों के लिए परिवर्तन शुभ नहीं है, उन्हें जोखिम लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. प्रात: काल सूर्यदेव को अर्घ्य दें. संभव हो सके तो सुबह-शाम संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें. लाल रंग से परहेज करें.

पढ़ें: इस दिशा में हो घर का द्वार तो माना जाता है बेहद अशुभ, बना रहेगा कलेश—कहीं आपका घर तो नहीं?

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

For All Latest Updates

TAGGED:

MANGAL RASHI PARIVARTAN 2025मंगल राशि परिवर्तन 2025मंगल का तुला में राशि परिवर्तनMANGAL TRANSITS INTO LIBRAMANGAL GOCHAR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.