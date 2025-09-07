ETV Bharat / spiritual

चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

नई दिल्ली : साल 2025 का दूसरा चंद्रग्रहण आज है. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. रविवार रात के 9.57 मिनट से इसकी शुरुआत होगी. मध्य रात्रि के ठीक बाद 1.26 मिनट तक यह समाप्त होगा. 11.42 मि. पर आप पूर्ण चंद्रग्रहण देख सकते हैं.

आज से ही पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो रही है. इसे श्राद्धपक्ष भी कहा जाता है. सूतक लगने के बाद कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इसलिए धर्माचार्यों का कहना है कि पिंडदान का काम सूतक लगने से पहले ही कर लें. सूतक रविवार दोपहर 12.57 मि. पर लगेगा. चंद्रग्रहण समाप्त होने तक यह चलता है. ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं अपना सामान्य कामकाज कर सकते हैं. उनके लिए सूतक का काल शाम 6.35 मि. से शुरुआत हो रही है.

ग्रहण के मौके पर लोग आम तौर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद दान दक्षिणा भी करते हैं. अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग अनाज या वस्त्र या अन्य चीजों का दान करते हैं. दान चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में भोजन करना, सोना और पूजा-पाठ वर्जित होता है. इस दौरान मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक का कहना है, "रविवार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है. इसलिए यह शुभ और अशुभ दोनों है. कुछ राशियों के लिए यह शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. ग्रहण के समय किया गया दान और मंत्र जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है."