चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

आज चंद्रग्रहण लग रहा है. सूतक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

Representational Photo
सांकेतिक तस्वीर (NASA)
नई दिल्ली : साल 2025 का दूसरा चंद्रग्रहण आज है. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. रविवार रात के 9.57 मिनट से इसकी शुरुआत होगी. मध्य रात्रि के ठीक बाद 1.26 मिनट तक यह समाप्त होगा. 11.42 मि. पर आप पूर्ण चंद्रग्रहण देख सकते हैं.

आज से ही पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो रही है. इसे श्राद्धपक्ष भी कहा जाता है. सूतक लगने के बाद कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इसलिए धर्माचार्यों का कहना है कि पिंडदान का काम सूतक लगने से पहले ही कर लें. सूतक रविवार दोपहर 12.57 मि. पर लगेगा. चंद्रग्रहण समाप्त होने तक यह चलता है. ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं अपना सामान्य कामकाज कर सकते हैं. उनके लिए सूतक का काल शाम 6.35 मि. से शुरुआत हो रही है.

ग्रहण के मौके पर लोग आम तौर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद दान दक्षिणा भी करते हैं. अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग अनाज या वस्त्र या अन्य चीजों का दान करते हैं. दान चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में भोजन करना, सोना और पूजा-पाठ वर्जित होता है. इस दौरान मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य मनीषा कौशिक का कहना है, "रविवार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है. इसलिए यह शुभ और अशुभ दोनों है. कुछ राशियों के लिए यह शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. ग्रहण के समय किया गया दान और मंत्र जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है."

विज्ञान की भाषा में चंद्रग्रहण की घटना तब होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है. इसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली रोशनी पूरी तरह से चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है. छाया पड़ने की वजह से ही चंद्रमा कटा हुआ दिखता है. इसे ही चंद्रग्रहण कहा जाता है.

पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है. ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायमुंडल से होकर गुजरती है, इस दौरान नीला रंग बिखर जाता है. लाल रंग चंद्रमा पर पड़ता है.

चंद्रग्रहण को आप खुली आंखें से देख सकते हैं. सूर्य ग्रहण की घटना को खुली आंखों से नहीं देखा जाता है.

