Essay Contest 2025

ETV Bharat / spiritual

शनि, राहु और केतु की वक्री स्थिति से इन चार राशियों का चमकेगा भाग्य, मिल सकता है बड़ा धन लाभ और पदोन्नति! - JANMASHTAMI PLANETARY POSITIONS

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं. अरुण शर्मा के अनुसार, इस वर्ष जन्माष्टमी पर शनि, राहु और केतु तीन प्रमुख ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 3:05 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका ज्योतिषीय महत्व और भी बढ़ गया है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं. अरुण शर्मा के अनुसार, इस वर्ष जन्माष्टमी पर शनि, राहु और केतु तीन प्रमुख ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे, जबकि बुध ग्रह मार्गी होगा. यह ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगी.

पं. शर्मा बताते हैं कि वक्री ग्रहों की चाल प्रभावित होती है, जिससे इन राशियों के जातकों के जीवन में लंबित समस्याओं का समाधान होगा और नए अवसरों का द्वार खुलेगा. "कृष्ण जन्माष्टमी का यह विशेष संयोग चार राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है. विशेषकर आर्थिक मामलों में लाभ और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति की वृद्धि होगी," वे कहते हैं.

वृषभ राशि पर प्रभाव
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को शनि, राहु और केतु की वक्री चाल से अपने ससुराल पक्ष की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. "वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, मानसिक तनाव कम होगा और धन-संपदा के रास्ते खुलेंगे. अगर आप करियर में नए अवसरों की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा."

सिंह राशि वालों के लिए शुभ संकेत
पं. शर्मा कहते हैं, "सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ का है. अटके कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी. व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी ग्रहों की चाल उत्तम है. जीवनसाथी के साथ संपत्ति निवेश के लिए यह समय फलदायी रहेगा."

तुला राशि के जातकों के लिए संदेश
तुला राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना सकारात्मक संकेत है. "बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और व्यवसाय में तेजी आएगी. बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न होगा."

मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक तंगी खत्म होने का है. "निवेश से लाभ होगा, नौकरी या व्यवसाय में सुधार होगा और परिवार में प्रेम बढ़ेगा. कृष्णजी की कृपा से समृद्धि का मार्ग खुलेगा."

ज्योतिषीय सलाह
पं. अरुण शर्मा का सुझाव है कि इस शुभ अवसर पर सभी जातक विशेष रूप से अपनी राशि के अनुसार पूजा-अर्चना करें, तथा वक्री ग्रहों के कारण आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें. "ग्रहों की चाल में सुधार आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है, इसका सदुपयोग अवश्य करें."

यह भी पढ़ें- आज 10 अगस्त 2025 का पंचांग: द्विपुष्कर योग से हो रही भाद्रपद महीने की शुरुआत, तिथि पर मां दुर्गा का शासन

हैदराबाद: श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका ज्योतिषीय महत्व और भी बढ़ गया है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं. अरुण शर्मा के अनुसार, इस वर्ष जन्माष्टमी पर शनि, राहु और केतु तीन प्रमुख ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे, जबकि बुध ग्रह मार्गी होगा. यह ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगी.

पं. शर्मा बताते हैं कि वक्री ग्रहों की चाल प्रभावित होती है, जिससे इन राशियों के जातकों के जीवन में लंबित समस्याओं का समाधान होगा और नए अवसरों का द्वार खुलेगा. "कृष्ण जन्माष्टमी का यह विशेष संयोग चार राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है. विशेषकर आर्थिक मामलों में लाभ और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति की वृद्धि होगी," वे कहते हैं.

वृषभ राशि पर प्रभाव
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को शनि, राहु और केतु की वक्री चाल से अपने ससुराल पक्ष की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. "वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, मानसिक तनाव कम होगा और धन-संपदा के रास्ते खुलेंगे. अगर आप करियर में नए अवसरों की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा."

सिंह राशि वालों के लिए शुभ संकेत
पं. शर्मा कहते हैं, "सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ का है. अटके कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी. व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी ग्रहों की चाल उत्तम है. जीवनसाथी के साथ संपत्ति निवेश के लिए यह समय फलदायी रहेगा."

तुला राशि के जातकों के लिए संदेश
तुला राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना सकारात्मक संकेत है. "बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और व्यवसाय में तेजी आएगी. बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न होगा."

मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक तंगी खत्म होने का है. "निवेश से लाभ होगा, नौकरी या व्यवसाय में सुधार होगा और परिवार में प्रेम बढ़ेगा. कृष्णजी की कृपा से समृद्धि का मार्ग खुलेगा."

ज्योतिषीय सलाह
पं. अरुण शर्मा का सुझाव है कि इस शुभ अवसर पर सभी जातक विशेष रूप से अपनी राशि के अनुसार पूजा-अर्चना करें, तथा वक्री ग्रहों के कारण आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें. "ग्रहों की चाल में सुधार आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है, इसका सदुपयोग अवश्य करें."

यह भी पढ़ें- आज 10 अगस्त 2025 का पंचांग: द्विपुष्कर योग से हो रही भाद्रपद महीने की शुरुआत, तिथि पर मां दुर्गा का शासन

Last Updated : August 10, 2025 at 3:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

कृष्ण जन्माष्टमी 2025KRISHNA JANMASHTAMI 2025JANMASHTAMI AUSPICIOUS TIMINGRETROGRADE PLANETS SIGNIFICANCEJANMASHTAMI PLANETARY POSITIONS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.