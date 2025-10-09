ETV Bharat / spiritual

करवा चौथ पर बन रहा अशुभ योग, ज्योतिषाचार्य से जानें पूजा का सही समय

हैदराबाद: 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. यह व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. इस साल करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा. हालांकि, इस दिन व्यतीपात योग भी बन रहा है, जो शाम 5:41 बजे से शुरू होकर अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 2:07 बजे तक रहेगा.

व्यतीपात योग और उसका महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, व्यतीपात योग अशुभ और विघ्नकारक माना जाता है. इस योग में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन या नया व्यापार करना अनुचित होता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि "व्यतीपात योग मानसिक अशांति और तनाव पैदा कर सकता है. इस दौरान वाणी और कर्म पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा छोटे विवाद भी गंभीर रूप ले सकते हैं."

व्यतीपात योग में अस्थिरता और मानसिक बेचैनी की संभावना अधिक होती है. इसलिए ज्योतिषाचार्य सलाह देते हैं कि इस समय कोई नया काम या निवेश न किया जाए.

करवा चौथ पूजा और व्यतीपात योग

हालांकि, करवा चौथ व्रती इस योग के दौरान भी पूजा कर सकते हैं. इस दिन भगवान गणेश, माता गौरी और शिव जी की आराधना की जाती है. पंडित शर्मा बताते हैं, "व्यतीपात योग के देवता रुद्र और यमराज हैं. शिव परिवार की पूजा और मंत्र जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और राहु दोष की शांति होती है."

व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख-शांति के लिए उपवास रखती हैं. इस समय पूजा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है.