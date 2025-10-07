ETV Bharat / spiritual

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सभी महीनों का अपना महत्व है, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी हैं, जिनका पौराणिक और खास महत्व है. ऐसा ही एक मास है कार्तिक. इस महीने में तमाम व्रत और त्योहार आते हैं, जिनको पूरा देश धूम-धाम से मनाता है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि कार्तिक मास का संबंध जगत के पालनहार भगवान विष्णु से है. वे इस महीने योगनिद्रा से जागते हैं. इसी के साथ तमाम शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार कार्तिक मास की शुरुआत मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 से हो रही है, जो 5 नवंबर 2025 तक चलेगा. यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि यह हिंदू धर्म का यह महीना धन और धर्म दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है. वहीं, इस महीने में तुलसी के पौधे की भी पूजा-अर्चना की जाती है. पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण के मुताबिक इस महीने में शालिग्राम और तुलसी की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है. वहीं, तमाम मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं.

जानें तुलसी पूजा का महत्व

डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस महीने घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है. सनातन धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है. शालिग्राम के साथ इनकी पूजा जरूर की जाती है. उन्होंने कहा कि बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा निष्फल मानी गई है. शाम के समय स्वच्छ होकर पूरे महीने तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार का कल्याण भी होता है.