दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

बृहस्पति 12 साल बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे. कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, धन और परिवार में लाभ मिलेगा.

बृहस्पति 12 साल बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे. (CANVA)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 1:20 PM IST

हैदराबाद: दिवाली का त्योहार इस बार यह 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. इस बार दिवाली और ग्रह-नक्षत्र का संयोग इसे और भी खास बना रहा है. क्योंकि दिवाली के ठीक अगले दिन, 19 अक्टूबर को, देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी खुद की राशि कर्क में गोचर करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, बृहस्पति का गोचर प्रत्येक राशि पर गहरा प्रभाव डालता है और इसका असर वित्त, भाग्य, शिक्षा, करियर, विवाह, संतान और स्वास्थ्य पर दिखाई देता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद शर्मा ने कहा, "बृहस्पति का गोचर 12 साल में एक बार ही अपनी राशि कर्क में होता है. यह समय विशेष रूप से कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है. करियर, शिक्षा और वित्तीय मामलों में यह गोचर शुभ अवसर प्रदान करेगा."

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर सौभाग्य और सफलता के दरवाजे खोलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और मान-सम्मान मिलने के योग हैं. व्यापारियों के लिए यह समय व्यापार के विस्तार और बड़ा लाभ कमाने का रहेगा. पंडित शर्मा के अनुसार, "घर-परिवार में शांति और सुख-समृद्धि बढ़ेगी, और पारिवारिक मतभेद दूर होंगे."

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती और धन लाभ का संकेत दे रहा है. अचानक धन लाभ या पहले से रुके पैसे वापस मिलने की संभावना है. निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा और उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. पंडित शर्मा कहते हैं, "तुला राशि के लोगों को सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश भविष्य में शुभ फल देगा."

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर वरदान समान रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा, सेहत में सुधार होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी. विदेश यात्रा या नौकरी के अवसर तलाश रहे जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल है. पंडित शर्मा ने चेतावनी दी, "इस समय किए गए निर्णय सोच-समझकर लें, ताकि अवसर का सही लाभ उठाया जा सके."

विशेषज्ञों के अनुसार, बृहस्पति का यह गोचर केवल कर्क, तुला और वृश्चिक राशि तक सीमित नहीं है. सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है. कुछ राशियों के लिए यह समय धन और करियर में वृद्धि का होगा, जबकि अन्य के लिए परिवार और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. इस गोचर का प्रभाव दीर्घकालिक रहेगा और आने वाले महीनों में इसका असर धीरे-धीरे दिखेगा.

