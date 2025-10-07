ETV Bharat / spiritual

गुरु का कर्क राशि में गोचर, इन राशियों के जीवन में आ सकती है कठिनाई, रहें सावधान!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह समय-समय पर न केवल राशि परिवर्तन करते हैं बल्कि नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ता है. सुख, संपदा और विकास के कारक गुरु ग्रह 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, गुरु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए हानिकारक प्रभाव ला सकता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार विशेष रूप से वृषभ, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

वृषभ – वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर तृतीय भाव में होगा. तृतीय भाव में गुरु का अतिचारी प्रभाव खर्चों को बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है और कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों को विरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी बड़े निवेश या नए काम की योजना सोच-समझकर ही करें.

सिंह – सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर आलस्य और कामकाज में सुस्ती ला सकता है. कई महत्वपूर्ण कार्य इस अवधि में अटक सकते हैं. मानसिक अशांति और उदासी बनी रह सकती है. घर का वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में काम करने की रुचि कम हो सकती है और किसी से विवाद होने की संभावना भी है. इस समय संयम और धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है.