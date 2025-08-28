ETV Bharat / spiritual

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता - GANESH VISARJAN 2025

गणेश उत्सव में विधि-विधान से पूजा करने के बाद आखिर क्यों किया जाता है गणपति बप्पा का विसर्जन. अद्भुत है विसर्जन से संबंधित पौराणिक मान्यताएं.

Ganesh Visarjan 2025
गणपति बप्पा का विसर्जन (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 2:34 PM IST

कुल्लू: इन दिनों देश भर में गणेश उत्सव 2025 की धूम है. सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है और हर शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि शुभ कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े. गणेश चतुर्थी के दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति की प्रतिमा का नदी या किसी सरोवर में विसर्जन किया जाएगा. गणेश विसर्जन को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं. क्या आप जानते हैं गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है और गणपति प्रतिमा विसर्जन को लेकर क्या मान्यताएं हैं?

गणेश विसर्जन को लेकर पौराणिक मान्यताएं

आचार्य आशीष शर्मा बताते हैं कि गणेश विसर्जन को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं. मान्यता है कि प्रतिमा विसर्जन के माध्यम से जहां भगवान गणेश को वापस अपने निवास स्थान भेजा जाता है. एक अन्य मान्यता है कि चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश ने महाभारत का भी लेखन किया था. चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश को भगवान शिव के द्वारा पुनर्जन्म दिया गया था. इस तरह से सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का भी विशेष महत्व है.

महाभारत कथा से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

आचार्य आशीष शर्मा ने बताया कि, "पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी को चुना. क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, जो बोलने की गति के अनुसार लेखन कर सके. वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया. वहीं, गणेश जी ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया. ऐसे में 10 दिनों तक वेद व्यास जी ने बिना रुके महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी उसे लिखते रहे."

ऐसे हुई गणपति विसर्जन प्रथा की शुरुआत

आचार्य आशीष शर्मा कहते हैं, "पौराणिक मान्यता है कि 10 दिनों के बाद जब वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है. तब उन्होंने गणेश जी को तालाब में स्नान करवाया. ऐसे में माना जाता है कि तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा की शुरुआत हुई. गणेश चतुर्थी के दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को भक्त इसी प्रथा को निभाते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा सरोवर या नदी में विसर्जित करते हैं."

भगवान गणेश के पुनर्जन्म के रूप में मनाते हैं गणपति उत्सव

आचार्य आशीष शर्मा का कहना है, गणेश विसर्जन को लेकर एक अन्य पौराणिक मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान गणेश को मिट्टी से आकार दिया तो भगवान गणेश ने भगवान शिव को अंदर माता पार्वती से मिलने से रोक दिया था. इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया. माता पार्वती को जब इस बात का पता चला तो वह काफी क्रोधित हो गईं. ऐसे में भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए हाथी का सिर गणेश जी के ऊपर स्थापित किया. उस दिन भी चतुर्थी तिथि थी. ऐसे में इस दिन को भगवान गणेश का पुनर्जन्म के रूप में भी मनाया जाता है. एक अन्य मान्यता है कि भगवान गणेश सभी विघ्नों को हर कर अपने लोक में वापस चले जाते हैं.

गणेश उत्सव और मान्यताएं

भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर हुआ. इस तिथि का समापन 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हुआ. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया गया. इस दिन श्रद्धालु आस्था एवं भक्ति के साथ सुखकर्ता दुखहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने-अपने घरों में करते हैं और 10 दिनों तक भगवान गणेश का विभिन्न प्रकार से पूजा-अर्चना करते हैं. गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा को उनके प्रिय भोग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं. विधि-विधान से पूजा-आराधना कर गजानन से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगने का विधान है.

