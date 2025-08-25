हैदराबाद: भाद्रपद माह में भगवान गणेश की उपासना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति जी का जन्म हुआ था. इस अवसर पर पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है. इस वर्ष यह पर्व 27 अगस्त 2025 को है.

गणेश चतुर्थी तिथि और महत्व

गणेश चतुर्थी की तिथि इस साल 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से प्रारंभ होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. ज्योतिषीय अनुसार, पर्व का मुख्य उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा. यह दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. भक्तजन घर, दफ्तर और मंदिरों में गणपति जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करते हैं.

स्थापना का शुभ मुहूर्त

ज्योतिषियों के अनुसार, इस वर्ष गणपति जी की मूर्ति स्थापना के लिए सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है. इस समय के दौरान मूर्ति स्थापना और पूजा-अर्चना करने से विशेष लाभ और भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग

इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं.

प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि और रवि के साथ इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग बना है.

कर्क राशि में बुध और शुक्र होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है.

गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रही है, जिससे तिथि की महत्ता और बढ़ जाती है.

इन संयोगों के कारण यह पर्व धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है.

पंचांग और मुहूर्त

सूर्योदय: 05:57 बजे

सूर्यास्त: 06:48 बजे

चंद्रोदय: 09:28 बजे

ब्रह्म मुहूर्त: 04:28 से 05:12 बजे

विजय मुहूर्त: 02:31 से 03:22 बजे

गोधूलि मुहूर्त: 06:48 से 07:10 बजे

निशिता मुहूर्त: 12:00 से 12:45 बजे

पूजा और भोग

भक्तजन गणपति जी की पूजा में मोदक, मोतीचूर लड्डू, खीर और मालपुआ अर्पित करते हैं. इन भोगों का भगवान के प्रति समर्पण माना जाता है और इसे विशेष शुभ फलदायक माना जाता है. इस वर्ष का गणेश चतुर्थी पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ है. मूर्ति स्थापना और विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति की प्राप्ति होती है.

