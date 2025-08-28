हैदराबाद: 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद की पूर्णिमा पर साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण भारत में भी देखा जा सकेगा और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होगी. ग्रहण के दौरान सूतक के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. इस समय पूजा-पाठ, यात्रा या किसी नए कार्य को करने से बचना चाहिए.

ज्योतिषाचार्य पंडित रवि शंकर के अनुसार, "7 सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में है. इसका प्रभाव मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर पड़ेगा. विशेष रूप से कुंभ, कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस समय संयम, साधना और ध्यान अपनाना बेहद जरूरी है."

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण रात 9:58 बजे शुरू होकर रात 1:26 बजे समाप्त होगा. ग्रहण के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आपसी संबंधों में मन-मुटाव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

कर्क राशि: पंडित रवि शंकर के अनुसार, कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा की कमजोरी के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है. इस समय स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है.

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के छठे भाव में ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा. इस दौरान बड़े निर्णय या निवेश करना शुभ नहीं रहेगा. धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी जरूरी होगी.

कुंभ राशि: ग्रहण कुंभ राशि में होने के कारण कुंभ राशि के जातकों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ-साथ आपसी संबंधों में मन-मुटाव की संभावना बनी रहेगी.

मीन राशि: मीन राशि वालों के द्वादश भाव में ग्रहण हानि का भाव दर्शाता है. आर्थिक खर्चों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक तनाव की संभावना रहेगी.

पंडित रवि शंकर ने कहा, "ग्रहण के दौरान ध्यान, योग और प्राणायाम से मानसिक शांति बनाए रखना चाहिए. यात्रा, नए कार्य या निवेश से बचें. संयम और सतर्कता अपनाने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सकता है."

ज्योतिषियों का कहना है कि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है. सभी जातकों को सावधान रहने और संयम अपनाने की सलाह दी जाती है, ताकि मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर इसका नकारात्मक असर कम किया जा सके.

