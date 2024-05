आज है वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, वरुथिनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु की उपासना - Ekadashi Panchang

हैदराबाद : आज शनिवार के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई जवैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज वल्लभाचार्य जयंती और वरुथिनी एकादशी है. एकादशी तिथि रात 08.38 बजे तक है. Vishnu ji की पूजा के लिए Ekadashi को शुभ माना जाता है.

शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है नक्षत्र : आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशन छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए उपयुक्त है. शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है.



आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 09:20 से 10:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.