दशहरे पर इन स्थानों पर जलाएं दीपक, धन-वैभव में होगी वृद्धि, मां लक्ष्मी करेंगी विशेष कृपा

दशहरे की शाम: घर के प्रमुख स्थानों पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें. ( canva )

हैदराबाद: दशहरा का पर्व पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि दशहरे के दिन माता दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस दिन विशेष पूजा और हवन के साथ-साथ कुछ खास उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक प्रगति के द्वार खुलते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरे पर कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं.

शमी के पेड़ के नीचे दीपदान

शमी का वृक्ष विजय, सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने लंका विजय से पहले शमी के पेड़ की पूजा की थी. दशहरे के दिन शमी के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से जीवन में सफलता और धन की प्राप्ति होती है.

मुख्य द्वार पर दीपक जलाना

घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है. दशहरे के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से राहु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है.

दशहरे पर शमी, तुलसी और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ फलदायी. (canva)

पूजा स्थान पर अखंड दीपक

दशहरे की रात घर के पूजा स्थल पर घी का अखंड दीपक जलाने की परंपरा है. ऐसा करने से घर में शांति, सुख और स्थिरता बनी रहती है. मान्यता है कि यदि दीपक रातभर जलता रहे तो जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और परिवार पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.