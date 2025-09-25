ETV Bharat / spiritual

दुर्गा अष्टमी पर इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, मां महागौरी देंगी यश और उन्नति!

नई दिल्ली: देशभर में दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व 30 सितंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है. काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला के अनुसार, इस बार दुर्गा अष्टमी का दिन 5 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है. मां महागौरी की कृपा से इन राशियों के लोगों के जीवन में करियर, धन और व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

दुर्गा अष्टमी का राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद खास रहने वाला है. विदेश यात्रा के अवसर या किसी बड़े संस्थान में दाखिला मिलने की संभावना बढ़ सकती है. करियर में नए अवसर मिलेंगे और कार्य सफल होंगे. रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे. इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है.

वृषभ: वृषभ राशि वालों को मां महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रस्ताव का अवसर मिलेगा, जबकि व्यवसायियों के नए आइडियाज सफल होंगे. साझेदारी और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोगों से मदद मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हानिकारक हो सकता है.

कन्या: कन्या राशि के जातकों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा. करियर में बड़ी उपलब्धि मिलने की उम्मीद है, जिसे वे पूरी टीम के साथ साझा करेंगे. धन का प्रबंधन संतुलित रहेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी. दिन का अधिक समय पूजा-पाठ में व्यतीत होगा. इस दिन लाल रंग पहनना शुभ माना गया है.