नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखना जरुरी है. जानिए व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 7:24 PM IST
शिमला: माता दुर्गा की आराधना का महापर्व, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. यह पर्व मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों को समर्पित है. इस दौरान साधक व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ करते हैं. हालांकि, इन नौ दिनों में केवल व्रत और पूजा ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए. ताकि व्रत की पवित्रता और शुभता बनी रहे. ज्योतिषियों के अनुसार, कुछ सामान्य गलतियां आपके व्रत को खंडित कर सकती हैं. इसको लेकर हमने शिमला के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गगन शर्मा और कामना देवी मंदिर के ज्योतिष आचार्य परमस्वरूप शर्मा से बात की.
1. तामसिक भोजन का त्याग
पुजारी गगन शर्मा के अनुसार नवरात्रि के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है तामसिक भोजन का त्याग. इन नौ दिनों में मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
2. बाल और नाखून काटने से बचें
ज्योतिष आचार्य परमस्वरूप शर्मा के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ होता है. इसलिए, जो लोग नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, उन्हें इन नौ दिनों में बाल कटवाने और शेविंग से बचना चाहिए. यह नियम मन और शरीर की शुद्धि को बनाए रखने के लिए है.
3. चमड़े का सामान ना पहने
पवित्रता बनाए रखने के लिए, नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे बेल्ट, पर्स और जूते, का उपयोग करने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चमड़े को पशुओं की खाल से बनाया जाता है, और इसका उपयोग इन पावन दिनों में वर्जित माना गया है.
4. दिन में सोने से बचें
नवरात्रि का समय मां दुर्गा के प्रति समर्पण का होता है. व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए. इस समय का उपयोग ध्यान, पूजा-पाठ और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में करना चाहिए. दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है, जो व्रत की ऊर्जा को कम कर सकता है.
5. झूठ और बुरी वाणी से बचें
व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी होता है. इसलिए, नवरात्रि के दौरान किसी के बारे में बुरा सोचना, झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना या किसी को दुख पहुंचाना सख्त मना है. इन नौ दिनों में मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके.
व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?
अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन क्यों वर्जित है? इसका सीधा संबंध ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं से है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं. इसको लेकर आचार्य परमस्वरूप शर्मा ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, प्याज और लहसुन को राहु और केतु का प्रतीक माना गया है.
आचार्य परमस्वरूप शर्मा ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, "समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब एक असुर ने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में लगकर अमृतपान कर लिया. भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. सिर धड़ से अलग होने के बावजूद अमृतपान के कारण वह अमर हो गया. उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया. जब सुदर्शन चक्र से असुर का सिर कटा, तो उसकी दो बूंद रक्त धरती पर गिर गईं, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई. यही कारण है कि इन्हें तामसिक प्रकृति का माना जाता है और इनकी उत्पत्ति एक असुर के रक्त से हुई है".
पुजारी गगन शर्मा ने नवरात्रि के सबसे अहम नियम भी बताएं
1. तन और मन की पवित्रता: देवी की साधना करने वाले साधक को इन नौ दिनों तक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, तन और मन से पूरी तरह पवित्र होकर पूजा करनी चाहिए.
2. मंत्र जप का महत्व: प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप के अनुसार उनके विशिष्ट मंत्र का जप करें. मंत्रों का सही उच्चारण और मन में निरंतर देवी का ध्यान साधना को सफल बनाता है.
3.कन्या पूजन का विधान: देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करें. यदि यह संभव न हो, तो अष्टमी या नवमी तिथि पर एक साथ नौ कन्याओं का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है.
4. अखंड ज्योति की देखभाल: यदि आपने नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वह नौ दिनों तक लगातार जलती रहे.
5. घर को खाली न छोड़ें: अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है, तो घर को कभी भी अकेला न छोड़ें. कलश की पूजा और देखभाल के लिए परिवार के किसी सदस्य का घर पर रहना जरूरी है.
6. देवी को विशेष भोग और श्रृंगार: प्रत्येक दिन की देवी के हिसाब से उनके पसंदीदा वस्त्र, पुष्प और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. यह देवी को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है.
