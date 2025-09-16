ETV Bharat / spiritual

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना ( ETV Bharat )

शिमला: माता दुर्गा की आराधना का महापर्व, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. यह पर्व मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों को समर्पित है. इस दौरान साधक व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ करते हैं. हालांकि, इन नौ दिनों में केवल व्रत और पूजा ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए. ताकि व्रत की पवित्रता और शुभता बनी रहे. ज्योतिषियों के अनुसार, कुछ सामान्य गलतियां आपके व्रत को खंडित कर सकती हैं. इसको लेकर हमने शिमला के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गगन शर्मा और कामना देवी मंदिर के ज्योतिष आचार्य परमस्वरूप शर्मा से बात की.

1. तामसिक भोजन का त्याग

पुजारी गगन शर्मा के अनुसार नवरात्रि के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है तामसिक भोजन का त्याग. इन नौ दिनों में मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

2. बाल और नाखून काटने से बचें

ज्योतिष आचार्य परमस्वरूप शर्मा के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ होता है. इसलिए, जो लोग नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, उन्हें इन नौ दिनों में बाल कटवाने और शेविंग से बचना चाहिए. यह नियम मन और शरीर की शुद्धि को बनाए रखने के लिए है.

3. चमड़े का सामान ना पहने

पवित्रता बनाए रखने के लिए, नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे बेल्ट, पर्स और जूते, का उपयोग करने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चमड़े को पशुओं की खाल से बनाया जाता है, और इसका उपयोग इन पावन दिनों में वर्जित माना गया है.

4. दिन में सोने से बचें

नवरात्रि का समय मां दुर्गा के प्रति समर्पण का होता है. व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए. इस समय का उपयोग ध्यान, पूजा-पाठ और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में करना चाहिए. दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है, जो व्रत की ऊर्जा को कम कर सकता है.

5. झूठ और बुरी वाणी से बचें

व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी होता है. इसलिए, नवरात्रि के दौरान किसी के बारे में बुरा सोचना, झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना या किसी को दुख पहुंचाना सख्त मना है. इन नौ दिनों में मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके.