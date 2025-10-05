ETV Bharat / spiritual

वर्षों बाद दिवाली पर बना दुर्लभ शनि योग, 4 राशियों पर बरसेगा धन, अप्रत्याशित आय और नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे!

हैदराबाद: साल 2025 की दिवाली इस बार खास खगोलीय संयोग के साथ आ रही है. 20 अक्टूबर को शनि देव वक्री यानी उल्टी चाल में होंगे और वो भी मीन राशि में रहेंगे. न्याय और कर्मफल के देवता शनि की वक्री चाल दुर्लभ योग मानी जाती है और इसे चार राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इस समय का प्रभाव धन, यात्रा और करियर में नई सफलताएं ला सकता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने क्या कहा जानिए

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिवाली आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकती है. अचानक धन लाभ, पुराना अटका पैसा या अप्रत्याशित आय के रास्ते खुल सकते हैं. घर में कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष और आनंद मिलेगा. करियर में भी उन्नति के योग बन रहे हैं, जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलना.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह दिवाली व्यापार और नौकरी दोनों में अवसरों से भरी हुई है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ने की संभावना है और नई डील या निवेश लाभदायक हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोग उम्मीद की किरण देख सकते हैं. कानूनी विवाद में सफलता के संकेत हैं. प्रॉपर्टी, लोहा, तेल, खनिज या काली वस्तुओं से जुड़े व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.