वर्षों बाद दिवाली पर बना दुर्लभ शनि योग, 4 राशियों पर बरसेगा धन, अप्रत्याशित आय और नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे!
20 अक्टूबर 2025 की दिवाली पर शनि देव वक्री होंगे, मीन राशि में, 4 राशियों के लिए धन, यात्रा और करियर में शुभ अवसर लाएंगे.
Published : October 5, 2025 at 12:02 PM IST
हैदराबाद: साल 2025 की दिवाली इस बार खास खगोलीय संयोग के साथ आ रही है. 20 अक्टूबर को शनि देव वक्री यानी उल्टी चाल में होंगे और वो भी मीन राशि में रहेंगे. न्याय और कर्मफल के देवता शनि की वक्री चाल दुर्लभ योग मानी जाती है और इसे चार राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इस समय का प्रभाव धन, यात्रा और करियर में नई सफलताएं ला सकता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने क्या कहा जानिए
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह दिवाली आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकती है. अचानक धन लाभ, पुराना अटका पैसा या अप्रत्याशित आय के रास्ते खुल सकते हैं. घर में कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष और आनंद मिलेगा. करियर में भी उन्नति के योग बन रहे हैं, जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलना.
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए यह दिवाली व्यापार और नौकरी दोनों में अवसरों से भरी हुई है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ने की संभावना है और नई डील या निवेश लाभदायक हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोग उम्मीद की किरण देख सकते हैं. कानूनी विवाद में सफलता के संकेत हैं. प्रॉपर्टी, लोहा, तेल, खनिज या काली वस्तुओं से जुड़े व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.
मकर राशि
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए उनकी वक्री चाल इस राशि के लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी. नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं. नई प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर खरीदने के प्रयास सफल हो सकते हैं. विवाहित जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में नई ऊर्जा आएगी. कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह दिवाली संपत्ति, सम्मान और सुख बढ़ाने वाली होगी.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए भी शनि वक्री चाल लाभकारी सिद्ध होगी. धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं. आय में इज़ाफा होगा और अप्रत्याशित स्रोतों से भी पैसा मिलने की संभावना है. निवेश करने का समय अनुकूल है. आर्थिक मजबूती के साथ जीवन में खुशियां और संतुलन आएगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
