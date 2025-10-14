ETV Bharat / spiritual

दिवाली पर 100 साल बाद बन रहा विशेष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!

हैदराबाद: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाया जाएगा. यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, और इस बार दिवाली बेहद खास रहने वाली है. कारण है — 100 साल बाद बनने वाला एक दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय योग, जिसे हंस महापुरुष राजयोग कहा जाता है.

ETV Bharat से बातचीत में प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि, द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा. यह योग पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है, जो बृहस्पति के उच्च राशि (कर्क), स्वगृही या केंद्र स्थान में स्थित होने पर बनता है.

उमाशंकर मिश्र के अनुसार, इस योग के प्रभाव से जिन जातकों की कुंडली में यह बनता है, उन्हें धन, मान-सम्मान, वैभव और सफलता की प्राप्ति होती है. इस बार दिवाली पर बनने वाला यह योग तीन खास राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में —

1. कर्क राशि

इस राशि के जातकों के लग्न भाव में हंस महापुरुष योग बनेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण बनेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव में कमी आएगी.