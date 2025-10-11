ETV Bharat / spiritual

धनतेरस पर घर लाएं ये शुभ चीजें, नहीं होगी पैसों की कमी, घर में होगा मां लक्ष्मी का वास!

इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को मनाई जाएगी. वैदिक पंचांग के अनुसार

हैदराबाद: सनातन धर्म में कार्तिक माह को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. इस महीने में कई प्रमुख पर्व आते हैं, जिनमें धनतेरस (Dhanteras 2025) का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

सोना या चांदी

इस दिन सोना या चांदी खरीदना सबसे शुभ माना गया है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है.

भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की प्रतिमा

कुबेर और लक्ष्मी जी की मूर्ति को धनतेरस पर घर लाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है. पूजा के समय इनकी स्थापना करने से घर में समृद्धि और सकारात्मकता आती है.

पीतल के बर्तन

धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना गया है. ज्योतिष के अनुसार, यह उपाय धन वृद्धि और रुके हुए कार्यों की पूर्ति में सहायक होता है.

पीली कौड़ी

घर में पीली कौड़ी लाने से तिजोरी कभी खाली नहीं रहती. यह मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे लाने से सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

धनतेरस दीपदान

शाम के समय यम दीपदान करने की परंपरा भी इस दिन की विशेषता है. इसे करने से परिवार पर संकट नहीं आता और आयु में वृद्धि होती है.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश शुक्ला के अनुसार, “धनतेरस का दिन केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि ‘सतत समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी कृपा’ का दिन है. इस दिन शुद्ध मन से की गई पूजा और खरीदी गई शुभ वस्तुएं दीर्घकाल तक सौभाग्य लाती हैं. विशेष रूप से यदि कुबेर-लक्ष्मी की मूर्ति या पीतल का बर्तन ब्रह्म मुहूर्त या गोधूलि बेला में खरीदा जाए तो घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती.”

पंडित शुक्ला ने यह भी बताया कि धनतेरस पर घर की साफ-सफाई और दीप प्रज्ज्वलन का विशेष महत्व है. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है.

धनतेरस 2025 के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, पीली कौड़ी और लक्ष्मी-कुबेर की प्रतिमा घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है. ज्योतिषीय दृष्टि से ये वस्तुएं घर की ऊर्जा को बढ़ाती हैं और स्थायी समृद्धि लाती हैं. इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी करना लक्ष्मी कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय है.

