ETV Bharat / spiritual

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना,चांदी, स्टील के बर्तन, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करना शुभ होता है.

DEEPAWALI 2025
धनतेरस 2025 पर घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रोशनी का पर्व दीपावली 2025 अब सिर पर आ गया है. पांच दिनों तक चलने वाला यह त्योहार शनिवार 18 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा. सबसे पहले धनतेरस मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदने से घर-परिवार में बरकत आती है. आइये जानते हैं ये कौन-कौन सी चीजें हैं.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता है. इस दिन धनतेरस मनाया जाता है. इस दिन सभी लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसी वजह से इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहते हैं.

उन्होंने बताया कि धनतेरस 2025 के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है. इनके लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं. इस बाद धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

धनतेरस 2025 पर जरूर खरीदें ये वस्तुएं.
आमतौर पर लोग धनतेरस पर सोना-चांदी, स्टील के बर्तन, वाहन आदि खरीदते हैं. इससे इतर कुछ छोटी-छोटी चीजों को खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. जिनको घर लाने से पूरे साल भर सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है.

  • धनिया बीज
    ज्योतिषाचार्य ने बताया कि धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है. मात्रा चाहे कितनी भी हो, लेकिन खरीदना जरूर चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि अगर धनिया को घर के मंदिर में रखेंगे तो आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी.
  • लक्ष्मी-गणेश मूर्ति
    धनतेरस 2025 पर मिट्टी की बनी लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना भी काफी शुभ शुभ होता है. यह ध्यान रहे कि दोनों मूर्तियां अलग-अलग हों. इससे भगवान का आर्शीवाद मिलता है और तमाम बधाएं भी दूर होती हैं.
  • फूल वाली झाड़ू
    डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक धनतेरस पर झाड़ू खरीदना चाहिए. झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है. इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और दरिद्रता भी दूर होती है. नई झाड़ू को आदर सहित मंदिर के पास रखना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए. ध्यान रहे कि झाड़ू पर किसी भी सदस्य का पैर ना लगे. वहीं, पुरानी झाड़ू को इधर-उधर ना फेंके. दीपावली के बाद उसे घर से बाहर निकाल दें.
  • मां लक्ष्मी के चरण
    धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के चरण-पादुका को भी घर लाने का विधान है. यह बहुत शुभ होता है. मां के चरण लाने से कंगाली नहीं आती और मां का आर्शीवाद तो मिलता ही है और घर में स्थाई निवास भी होता है.

पढ़ें: 20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

दीपावली की रात ऐसे करें खास पूजा, मां लक्ष्मी की कृपा से खुलेगा भाग्य का द्वार, बरसेगा धन और आएंगी खुशियां!

TAGGED:

DHANTERAS 2025
धनतेरस 2025
दीपावली 2025
धनतेरस 2025 पर खरीदें ये चीजें
DEEPAWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.