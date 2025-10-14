ETV Bharat / spiritual

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

हैदराबाद: रोशनी का पर्व दीपावली 2025 अब सिर पर आ गया है. पांच दिनों तक चलने वाला यह त्योहार शनिवार 18 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा. सबसे पहले धनतेरस मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदने से घर-परिवार में बरकत आती है. आइये जानते हैं ये कौन-कौन सी चीजें हैं.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता है. इस दिन धनतेरस मनाया जाता है. इस दिन सभी लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसी वजह से इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहते हैं.

उन्होंने बताया कि धनतेरस 2025 के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है. इनके लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं. इस बाद धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.