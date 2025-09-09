ETV Bharat / spiritual

9 सितंबर 2025 का राशिफल: मंगलवार को सिंह राशि समेत इनको रहना होगा संभलकर, फूंक-फूंक कर रखें कदम

मंगलवार 9 सितंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 9, 2025 at 12:05 AM IST 7 Min Read

मेष- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज के दिन आप में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति विशेष रूप से रहेंगी. मन में दुविधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे. पैसे का लेन-देन या आर्थिक व्यवहार नहीं करना उचित होगा. शारीरिक और मानसिक बेचैनी का अनुभव होगा. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपके काम अधूरे रह सकते हैं. आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो नुकसान होने की आशंका लगी रहेगी. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च होगा. विदेश में बसनेवाले स्नेहीजनों का समाचार मिलेगा. वृषभ- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. परिवार और मित्रों के साथ आनंद के पल गुजारेंगे. आपकी आय और व्यापार में वृद्धि होगी. व्यापार में संपर्क और पहचान से लाभ होगा. कार्यस्थल पर अधिकारी के साथ किसी सार्थक चर्चा में भाग ले सकते हैं. यदि आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो तो उसे टालने में भलाई समझें. पत्नी से आनंददायक समाचार मिलेगा. उत्तम दांपत्य सुख की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में रोमांस बरकरार रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है. मिथुन- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में परिश्रम का लाभ मिलेगा. अधिकारी के प्रोत्साहन से उत्साह बढ़ेगा. व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजना बना सकते हैं. सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल आनंददायक रहेगा. पिता से लाभ होगा. सरकारी काम पूरा हो सकेगा. दांपत्यजीवन में सुख और आनंद का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि का भाव रहेगा. कर्क- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज धार्मिक काम और पूजा-पाठ में व्यस्त रहेंगे. मंदिर या किसी धार्मिक आयोजन में जाने का प्रसंग बन सकता है. परिजनों संग आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन भी चिंता रहित होगा. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. भाग्य आपका साथ देगा. आज ज्यादातर समय आपका ध्यान मनोरंजक गतिविधियों में लगा रहेगा. आप मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ किसी आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं. सिंह- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आपको हर काम संभलकर करना चाहिए. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें. स्वास्थ्य बिगड़ने से आकस्मिक खर्च भी आ सकता है. आज आपका मन भी किसी काम में नहीं लगेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. आपके लिए समय चिंता का बना रहेगा. आज ज्यादातर समय आप आराम के मूड में रहेंगे. नियम विरुद्ध कोई काम आज ना करें. ईश्वर स्मरण तथा आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी. संबंधों के लेकर आप गैर जिम्मेदार रह सकते हैं. कन्या- 09 सितंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का आपका दिन अनुकूलता से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप निकटता के क्षण का आनंद उठा सकेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. आज आप किसी नए व्यक्ति से आकर्षण का अनुभव करेंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. भागीदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. उत्तम भोजन, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक लाभ होने से मन की चिंता दूर होगी.