9 अक्टूबर 2025 का राशिफल: सिंह राशि के जातक सावधानी से बिताएं दिन, मन रहेगा अशांत
सिंह राशि के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा रहेगा. तमाम परेशानियां आएंगी. थोड़ा संभलकर रहें.
Published : October 9, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. अनुकूलता से भरपूर आज के दिन आप सभी काम तन-मन की स्थिरता के साथ करेंगे. इस कारण काम करने में उत्साह बना रहेगा. आपको नया काम भी मिल सकता है. व्यापार को बढ़ाने की योजना भी आगे बढ़ेगी. आर्थिक लाभ होगा. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद दूर होगा. घर में मित्रों और सगे-संबंधियों के आगमन से खुशी का वातावरण रहेगा. माता से लाभ होगा. दिनभर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी.
वृषभ- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप के लिए मध्यम फलदायी है. अनेक प्रकार की चिंता आपको हो सकती है. शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा. हो सकें तो आज आराम करें. स्वजनों और स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है. आपके कई काम अधूरे रह सकते हैं. जल्दबाजी में नुकसान या दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी. किसी कारणवश खर्च भी अधिक होगा. आज परिश्रम का अधिक फल नहीं मिलेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा.
मिथुन- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में लाभ होने की संभावना है. समाजिक मान- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे पैसे भी खर्च करेंगे. सुंदर जगह पर पर्यटन का आयोजन पूरे दिन को हर्षोल्लास से भर देगा. अविवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है. पत्नी तथा पुत्र के साथ अधिक संबंध और मजबूत होंगे.
कर्क- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. नौकरी और व्यवसाय में प्रोत्साहन से उत्साह दोगुना होगा. वेतन वृद्धि या पदोन्नति की सूचना भी आपको मिल सकती है. माता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अधिक निकटता रहेगी. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सरकारी काम में अनुकूलता रहेगी. जीवनसाथी संग संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय लाभदायक रहेगा.
सिंह- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आजका दिन मध्यम फलदायी होगा. पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा. आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा. आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी. आज ज्यादा क्रोध करने से बचें. विदेश में रहने वाले स्वजनों के समाचार मिलेंगे. संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा.
कन्या- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा है. हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है. आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. लोगों के साथ बातचीत में बेहद ध्यान रखें. वाणी में गुस्सा ना रखें. परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें. पानी वाली जगहों से दूर रहें. आज धन खर्च अधिक होगा. नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
तुला- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन मौज-मस्ती और मनोरंजन के साथ व्यतीत होगा. किसी नए व्यक्ति से आकर्षण महसूस होगा. उनका साथ पाकर आपको प्रसन्नता मिलेगी. प्रवास में मित्रों और प्रियजनों का साथ आपके आनंद को दोगुना कर देगा. नए वस्त्राभूषण खरीदने अथवा पहनकर बाहर जाने का अवसर आएगा. शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा. सार्वजनिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. उत्तम भोजन तथा दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. व्यवसाय में लाभ मिल सकता है.
वृश्चिक- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. घर में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा. इससे आप राहत का अनुभव करेंगे. शारीरिक और मानसिक ताजगी के कारण काम करने में उत्साह बना रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. भाग्य आपके साथ है, इसलिए छोटे खर्च होने पर भी आप चिंता नहीं करेंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा कटेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर होने से मन को खुशी मिलेगी. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.
धनु- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. किसी यात्रा पर जाने का विचार त्याग दें. काम में सफलता नहीं मिलने से आप निराशा होगी. दूसरों से बहस की जगह चुप रहने की आदत डालें. पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है. विवाद या चर्चा के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं. संतान की चिंता से मन परेशान रहेगा. दोपहर के बाद स्थिति बदलेगी. रोमांस और आर्थिक लाभ के लिए समय अच्छा रहेगा.
मकर- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. प्रतिकूलताओं का सामना करें। हताश होकर बैठने से आपमें नकारात्मकता छा जाएगी. पारिवारिक विवाद आपके मन को व्यथित करेंगे. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद हो सकता है. माता का स्वास्थ्य चिंता पैदा कर सकता है. सार्वजनिक जीवन में अपयश प्रतिष्ठा को हानि पहुचाएंगे. पर्याप्त आराम और नींद नहीं मिलने से स्वास्थ्य खराब होगा. ताजगी तथा स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मित्रों से नुकसान होने का भय है. आज कार्यस्थल पर भी केवल अपने काम पर ध्यान दें.
कुंभ- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आप चिंता से राहत महसूस करेंगे. आपका उत्साह बढ़ेगा. कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा रोजाना की तुलना में ज्यादा रहेगी. व्यापार बढ़ाने के लिए किसी नए व्यक्ति से मीटिंग कर सकते हैं. आपको मित्रों और सगे-सम्बंधियों से लाभ हो सकता है. किसी मुलाकात अथवा प्रवास में मित्रों और स्नेहियों के साथ आनंद मना सकेंगे. प्रियजन की निकटता और वैवाहिक जीवन की मधुरता का आनंद ले सकेंगे. आपको वित्तीय लाभ होगा और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे.
मीन- चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. नकारात्मक विचारों को अपने मन से हटाएं. क्रोध और वाणी पर संयम बरतें. किसी से वाद-विवाद या झगड़े को हर संभव टालने का प्रयास करें. खान-पान पर संयम बरतने की जरूरत है. शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में सफलता के लिए आज आपको अपने प्रिय के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में ज्यादा रहेगा.