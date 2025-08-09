मेष- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपके किसी काम या प्रोजेक्ट में सरकार से लाभ होगा. ऑफिस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगे. ऑफिस के कामकाज के लिए बाहर जाना होगा. कार्यभार बढ़ेगा. पारिवारिक मामले में गहरी रुचि लेकर सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे. गृह सजावट में भी रुचि रखेंगे. माता के साथ अधिक निकटता का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी के साथ भी चल रहा कोई मतभेद दूर होगा. प्रेम जीवन संतुष्टि से भरा रहेगा.

वृषभ- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप विदेश में बसनेवाले मित्रों या स्नेहीजनों के अच्छे समाचार पाकर आनंद अनुभव कर सकेंगे. जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वे तैयारी शुरू कर सकते हैं. प्रवास या धार्मिक स्थान पर जाने का योग है. ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी. इस कारण आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं. व्यवसाय के लिए दिन एकदम सामान्य है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दोपहर के बाद मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे.

मिथुन- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. गुस्से की भावना आपको हानि पहुंचा सकती है. बीमार व्यक्ति नई चिकित्सा या ऑपरेशन ना कराएं. किसी गलत काम से दूर रहें, अन्यथा सम्मान खोने का डर बना रहेगा. किसी से विवाद दूर होने से मन को खुशी मिलेगी. खर्च ज्यादा होने से थोड़े परेशान हो सकते हैं. स्वास्थ्य खराब होगा. मानसिक रूप से आपके मन में हताशा छायी रहेगी. मंत्र जाप और पूजा से आपके मन को शांति मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा मुश्किल है. एकाग्र होने में कठिनाई होगी.

कर्क- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन मनोरंजन और मौज-मस्ती में व्यतीत होगा. परिजनों या मित्रों के साथ घूमने जाने की जाने की संभावना है. आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे. सुंदर वस्त्र या नए वाहन खरीदने का योग है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में भागीदारी से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों का काम सहकर्मियों के सहयोग से पूरा हो सकेगा. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव होगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

सिंह- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. किसी बात को लेकर संदेह की भावना आपके मन को बेचैन बनाएगी. दैनिक काम विलंब से पूरे होंगे. परिश्रम तो अधिक करेंगे, लेकिन फल कम मिलेगा. नौकरी में संभलकर रहें. साथियों का सहयोग कम मिलेगा. व्यापार में भी बड़े निर्णय लेने के लिए आज का दिन उचित नहीं है. ननिहाल पक्ष से चिंताजनक समाचार आ सकते हैं. शत्रुओं से टक्कर लेना पड़ेगा. उच्च अधिकारियों के साथ संघर्ष टालना उचित होगा. आपको समाज में सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आप संतान की समस्या से चिंतित रहेंगे. अपच या पेट दर्द की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आएगा. बौद्धिक चर्चा तथा बातचीत में भाग ना लें. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. थकान अधिक रहेगी. शेयर बाजार में निवेश करने में सावधानी रखें. आज आप ज्यादातर समय आराम करना पसंद करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है.

तुला- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज अत्यधिक भावुकता आपके मन को कमजोर बनाएगी. माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है. प्रवास के लिए उचित समय नहीं है, इसलिए आज प्रवास का विचार बदलने की सलाह दी जाती है. सीने में दर्द का अनुभव होगा. जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधान रहें. आज दस्तावेज से जुड़े कोई काम ना करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी. नौकरीपेशा लोगों का काम आज समय पर पूरा होने में दिक्कत आएगी.

वृश्चिक- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपको काम में सफलता मिलेगी. कोई वित्तीय लाभ होगा और भाग्य में भी वृद्धि हो सकती है. आप नए काम भी शुरू कर सकेंगे. आपको अपने दोस्तों के पास से भावनात्मक सहयोग मिलता रहेगा. आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आपकी मुलाकात किसी प्रिय व्यक्ति से होगी और आपको काफी खुशी मिलेगी. नौकरी या व्यापार में किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाग्य आपके साथ है.

धनु- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपका दिन मिश्रित फलदायी है. असमंजस के कारण निर्णय लेना कठिन होगा. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों के साथ मनमुटाव न हो, इसका ध्यान रखें. काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से निराशा होगी. कार्यस्थल पर काम का भार भी बढ़ सकता है. अनावश्यक धन खर्च होगा. मौन रहकर विवादों से दूर रह सकेंगे. नकारात्मकता हावी रहने से मन परेशान हो सकता है. व्यवसाय में ज्यादा लाभ के लालच में ना आएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. ईश्वर भक्ति और पूजा-पाठ से दिन की शुरुआत होगी. परिवार में मंगलकारी वातावरण रहेगा. दोस्तों और सगे-संबंधियों से उपहार मिलने से आनंद का अनुभव होगा. कार्य सरलता से पूरे होंगे. नौकरी और व्यापार में लाभ होगा. व्यापार बढ़ाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं. भागीदारों के साथ सार्थक चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दुर्घटना होने की आशंका रहेगी, इसलिए धीमी गति से काम करें. विद्यार्थी समय पर असाइनमेंट्स पूरे कर सकेंगे.

कुंभ- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. पैसे का लेन-देन आपको नुकसान में डाल सकता है. एकाग्रता का अभाव मानसिक अस्वस्थता बढ़ाएगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पैसे का निवेश गलत जगह न हो, इसका ध्यान रखें. परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है. गलतफहमी से बचें. किसी का भला करने में हानि उठाना पड़ सकती है. आपको आज केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. प्रेम जीवन में असंतुष्टि का भाव रह सकता है. आपके प्रिय आपसे नाराज रह सकते हैं.

मीन- चंद्रमा 09 अगस्त, 2025 शनिवार के दिन मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. समाज में अग्रिम स्थान प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक काम में भाग लेने का मौका मिलेगा. बुजुर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. मित्रमंडल में नए मित्र जुड़ेंगे. नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि का योग है. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. संतान और पत्नी से लाभ होगा. मांगलिक प्रसंग आयोजित होंगे. अविवाहित जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रवास का योग है. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. अपने प्रिय के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे.