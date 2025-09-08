ETV Bharat / spiritual

8 सितंबर 2025 का राशिफल: रविवार को वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 8 सितंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज भाग्य आपका साथ देगा. आय में वृद्धि हो सकती है. सामाजिक रूप से यश और कीर्ति मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान आपको नकारात्मक विचारों से भी बचना होगा. पूंजी निवेश से पहले आपको सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. परिजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है. वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपने काम से काम रखें. वृषभ- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी. आपके काम की उचित प्रशंसा होगी. कार्यस्थल पर भी मनचाहा काम मिलने से आपको खुशी मिलेगी. सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. काम भी सरलता से पूरे होंगे. आर्थिक लाभ होगा. मैरीड कपल के बीच रोमांस बरकरार रहेगा. नए कामों के आयोजन करने के लिए समय अच्छा है. सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं. किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे. मिथुन- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विरोधियों और अधिकारियों के साथ आज किसी भी तरह से वाद-विवाद में ना पड़ें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. आनंद- प्रमोद से सम्बंधित वस्तुओं को खरीदने में अधिक धन खर्च हो सकता है. व्यापार के क्षेत्र में वातावरण अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आज स्वस्थ रह पाएंगे. फिर भी दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आ सकता है. धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. कर्क- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नेगेटिव विचार आपको घेरे रखेंगे. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में न पड़ने की सलाह आपको दी जाती है. परिवार में भी छोटी बात पर विवाद हो सकता है. दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता आपको सताएगी. हालांकि इस दौरान विदेश से व्यापार करने वालों को अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं. संतान के विषय में चिंता रहेगी. सिंह- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप प्रसन्न और आनंदित रहेंगे. मित्रों तथा संबंधियों के साथ घूमने-फिरने की योजना बनाएंगे और आनंददायी प्रवास भी कर पाएंगे. सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त होगा. व्यापार में बिजनेस पार्टनर के साथ सकारात्मक चर्चा होगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. दोपहर के बाद आप मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव करेंगे. क्रोध की भावना अधिक रहेगी. इस दौरान आपको किसी से विवाद से बचना चाहिए. कन्या- चंद्रमा आज 08 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपके स्वभाव में आज कुछ अधिक संवेदनशीलता रहेगी. काम की सफलता से मानसिक रूप से आप प्रफुल्लित रहेंगे. यश में भी वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोग भी अपना टारगेट पूरा कर पाने में समर्थ होंगे. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध मजबूत होंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. आपके प्रत्येक काम में आज दृढ़ता और आत्मविश्वास छलकता दिखेगा. पर्यटन में आपकी रुचि रहेगी.