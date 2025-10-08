8 अक्टूबर 2025 का राशिफल: बुधवार को मिथुन राशि को होगा आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल
Published : October 8, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपके सभी काम में उत्साह रहेगा. तन-मन में स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर आपके काम की लोग तारीफ करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से आपको लाभ हो सकता है. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंद में समय व्यतीत होगा. माता से लाभ होगा. यात्रा के योग हैं. धन लाभ, उत्तम भोजन और उपहार मिलने से आपके आनंद में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.
वृषभ- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. क्रोध और हताशा की भावना आपके मन पर छायी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा. इस कारण आप अपना काम समय पर कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. घर-परिवार की चिंता के साथ खर्च के मामले में भी आज चिंतित रहेंगे. आपकी उग्रवाणी किसी के साथ मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी. परिश्रम व्यर्थ होता हुआ प्रतीत होगा. गलतफहमी से बचने का प्रयास करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संघर्ष का दिन है. जीवनसाथी के विचारों को सम्मान देकर गृहस्थ जीवन सुखमय बना सकेंगे.
मिथुन- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन बहुत लाभदायी है. अविवाहितों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे. मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी. मित्रों से लाभ होगा. परिजनों से भी किसी तरह का लाभ आपको मिल सकता है. आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा. मित्रों से लाभ होगा. संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा. आय में वृद्धि होगी. वैवाहिक सुख और शांति की अनुभूति होगी.
कर्क- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. आज आप हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे. नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे. पदोन्नति के योग हैं. अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी. परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी. घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है. बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
सिंह- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन धार्मिक कामों में गुजरने वाला है. परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. काम के प्रति लापरवाही रवैया रखने से आज नुकसान हो सकता है. आज पहले हाथ में आए काम को पूरा करें, फिर दूसरे काम की ओर बढ़ें. गुस्से पर संयम रखें. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में दिक्कत आएगी. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. इस दौरान ध्यान करके अनावश्यक तनाव को दूर करें.
कन्या- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज के दिन नए काम की शुरुआत नहीं करें. बाहरी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहेगी. गुस्सा अधिक रहेगा, अतः बोलने पर संयम रखें. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. महत्वपूर्ण निर्णय या जोखिम से बचने के लिए पैतृक संपत्ति में सावधानी बरतें. उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से मन में उदासी रहेगी. गुप्त शत्रुओं से संभलकर रहें.
तुला- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज आप दोस्तों और परिजनों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. स्वादिष्ट भोजन, सैर-सपाटे एवं प्रेम संबंधों में सफलता के कारण मन खुश रहेगा. कहीं बाहर जाने के योग हैं. आज मनोरंजन के साधनों और वस्त्र आदि की खरीदी पर धन खर्च हो सकता है. तन और मन की तंदुरुस्ती अच्छी बनी रहेगी. मान-सम्मान मिल सकता है. हालांकि कार्यस्थल पर आपको समय पर कार्य करने में दिक्कत हो सकती है.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आप सुख-शांति के साथ घर में समय व्यतीत करेंगे. आज आप ज्यादातर समय आराम करना चाहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक प्रसन्नता से काम करने में उत्साह रहेगा. हालांकि व्यापार में अपने स्टाफ की मदद पाकर बहुत से काम पूरे कर सकेंगे. सही खर्च के कारण अपको टेंशन नहीं होगा. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. आज आप घर-परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारना चाहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. हालांकि आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.
धनु- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज किसी काम में सफलता न मिले तो हताश न हो. कार्यस्थल पर आप अपना निर्धारित काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. दूसरों से बहस करने से बचें. क्रोध पर संयम रखें. संतान की पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर मन चिंताग्रस्त रहेगा. आज कोई यात्रा ना करें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. वाणी दोष से परेशानी हो सकती है. परिजनों के साथ भी बातचीत में अपने व्यवहार को संयमित रखें.
मकर- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा. आप में स्फूर्ति का अभाव रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन काम में नहीं लगेगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद या निरर्थक चर्चा के प्रसंग बनेंगे. इससे आपका मन व्यथित रह सकता है. प्रेम जीवन में असंतुष्टि रहेगी. अपयश मिलने की आशंका है. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. आज बेहतर होगा कि आप आराम करें और दूसरों से विवाद करने बचें. आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेगी.
कुंभ- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आप तन और मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल दूर होने से आपका उत्साह बढ़ेगा. भाई-बंधुओं के साथ मिलकर नए आयोजन को सफल बना लेंगे. उनके साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत होगा. कोई छोटी यात्रा हो सकती है. मित्रों तथा स्वजनों के साथ हुइ मुलाकात से आप खुश रहेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावकारी परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों की अधिकारी प्रशंसा करेंगे.
मीन- चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है। यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। आज आपको खर्च पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। क्रोध और जीभ पर संयम रखें। अन्यथा किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। नेगेटिव विचारों को मन में उठने ना दें और खान-पान पर संयम रखें। आज समय पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। परिवार में बच्चों की जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है.