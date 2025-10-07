7 अक्टूबर 2025 का राशिफल: आज मेष राशि के जातक संभलकर बिताएं दिन, फूंक-फूंक कर रखें कदम
मंगलवार को चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. इसके बाद वे मेष राशि में गोचर करेंगे. सभी राशियां प्रभावित होंगी.
Published : October 7, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपको सावधानीपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए. सर्दी- बुखार होने से आपकी तबीयत खराब होने की आशंका है. इस दौरान आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से दूर जाना पड़ सकता है. किसी का भला करने में स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अतः सावधान रहें. कार्यस्थल पर मन में किसी बात का डर लगा रहेगा. आप गलत जगह पैसे का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.
वृषभ- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. व्यापार में वृद्धि होगी, साथ ही सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे. आय के सोर्स बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. उनके साथ आनंद के पल गुजार सकेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशी तथा संतोष प्राप्त कर सकेंगे. घर से बाहर कहीं जाना हो, तो बहुत ध्यान रखें. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. संतान से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.
मिथुन- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज का दिन शुभ तथा अनुकूलता से भरा होगा. साथी कर्मचारियों तथा अधिकारी संग संबंध अच्छे रहेंगे. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पदोन्नति के योग हैं. परिजनों से उपहार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा. आज किसी नए काम की योजना बना सकेंगे. निवेश सोच-समझकर ही करें.
कर्क- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज का दिन आरामदायक रहेगा. हर काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे. पदोन्नति होने के योग हैं. अधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. परिजनों से किसी बात पर विचार-विमर्श होगा. घर की सुंदरता बढ़ाने में भी आप नए काम करेंगे. दफ्तर के काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. माता से संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सरकार से भी लाभ होगा.
सिंह- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आपका दिन मध्यम फलदायी है. निर्धारित काम पर ही ध्यान दें. धार्मिक एवं मांगलिक कामों में आज का दिन गुजरेगा. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. आज आप थोड़े गुस्से में रहेंगे. जिस वजह से मानसिक अशांति रहेगी. संतान से भी चिंतित रहेंगे. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. विदेश में रहने वाले स्वजनों से समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ भी आज पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है.
कन्या- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी काम में आपको यश मिलेगा. व्यापार के क्षेत्र में भागीदार के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्र, आभूषणों की खरीदी से मन आनंदित रहेगा. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद ले सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर कोई रुचिकर काम आपको मिल सकता है. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकरात्मक है. आज किसी को मन की बात भी कह सकते हैं.
तुला- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी में उन्नति होगी. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यवसाय में लाभ होगा. सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आप आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. आज आप घर की किसी समस्या पर जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं. वाणी पर संयम बरतें. खर्च पर नियंत्रण रखें. कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा.
वृश्चिक- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. वाद-विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकारी है. संतान के विषय में चिंता रहेगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता प्राप्त होने से उनके उत्साह में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में आज पूंजी-निवेश ना करें. संभव हो तो यात्रा टाल दें. भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है. परिश्रम के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी.
धनु- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा. पारिवारिक चिंता से मानसिक तनाव की आशंका बनी रहेगी. बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मां की तबीयत की चिंता हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. पर्याप्त नींद नहीं आने से परेशान हो सकते हैं. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ अपना काम करते रहें. विवाद से बचने के लिए ज्यादातर समय मौन रहें. परिवार के सदस्यों की भावना की भी कद्र करें.
मकर- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. मित्रों और परिजनों संग दिन आनंदपूर्वक गुजारेगा. किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं. स्थायी संपत्ति से जुड़े सभी काम पूरे कर पाएंगे. लोगों के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को समय की अनुकूलता रहेगी. विरोधी परास्त होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आज आर्थिक लाभ के संकेत हैं. नए काम का आरंभ कर पाएंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी.
कुंभ- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. मानसिक रूप से दुविधा का अनुभव होने से निर्णय लेने में परेशानी होगी. निरर्थक खर्च से बचें. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा परिजनों से अनबन होने की आशंका बनी रहेगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में मन की एकाग्रता पर अधिक जोर देना पड़ेगा. सफलता मिलने में विलंब हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.
मीन- आज 07 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज का दिन शुभ फलदायी है. उत्साह बना रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए के लिए दिन अच्छा है. परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. धन लाभ होगा. अत्यधिक खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा. धार्मिक यात्रा का योग है. कार्यों में सफलता मिलेगी. आज निवेश को लेकर किसी लालच में ना आएं.