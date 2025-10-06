6 अक्टूबर 2025 का राशिफल: इन दो राशियों की होगी भाग्यवृद्धि, प्रमोशन की मिलेगी खुशखबरी
सोमवार को कई राशियों को थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी. वहीं, बड़ा फैसला लेने से बचाव करें.
Published : October 6, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. बुखार, सर्दी या कफ जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए बाहर जाने से बचें. मन में नकारात्मक विचारों आएंगे. अधिक खर्च की संभावना है. आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं गलत प्रलोभनों में न फंस जाएं. जमीन और मकान से संबंधित दस्तावेज के काम आज ना ही करें. मां के स्वास्थ्य की में चिंता रहेगी. सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. दोपहर के बाद स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.
वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. व्यापार में वृद्धि होने के साथ सौदे लाभदायक साबित होंगे. आय के साधनों में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के काम या प्रोजेक्ट में बदलाव हो सकता है. बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव होगा. दांपत्यजीवन में संतोष और आनंद रहेगा. पर्यटन का आयोजन होगा. महिला वर्ग से लाभ और मान-सम्मान प्राप्त होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है. हालांकि लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.
मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज तन-मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे. पूरे दिन अपना काम समय पर करने की कोशिश करेंगे. ऑफिस में लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. पदोन्नति हो सकती है. आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार बढ़ाने की योजना पर आज काम शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक जीवन मौज-मस्ती से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजार सकेंगे. आज वित्तीय लाभ होने की संभावना है.
कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज का दिन आप धर्म, ध्यान तथा देवदर्शन में व्यतीत करेंगे. किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं. शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रहेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. किसी नए कॅरियर की तलाश में है, तो आज से आप प्रयास शुरू कर सकते हैं. परिवार में भाई-बहनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. विदेश यात्रा के लिए अनुकूल संयोग निर्मित होंगे. नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा. परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा.
सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन थोड़ी सी प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपना टारगेट पूरा कर पाने में असमर्थ रहेंगे. व्यापार में भी नुकसान की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचें। बीमारी के पीछे धन खर्च होगा. नकारात्मक विचार मन पर हावी होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करें. ध्यान और चिंतन से मन खुश रहेगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दें.
कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आपकी यश, प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ेगी. किसी खास व्यक्ति से लाभ हो सकता है. सामाजिक जीवन में आनंद की अनुभूति होगी. नए परिधान तथा अलंकार खरीद सकेंगे. मित्रों से मिलना होगा और मन प्रसन्न रहेगा. उनके साथ संबंध बेहतर होंगे. यह समय भागीदारी के इच्छुक लोगों के लिए भी अच्छा है. मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ता और मजबूत होगा. किसी विशेष काम में जीवनसाथी का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज नौकरी में लाभ तथा प्रगति का योग है. समय पर कार्य पूरा कर पाने के कारण अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. पारिवारिक वातावरण सुख-शांति से भरपूर रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा. विरोधियों को पराजित कर सकेंगे. ननिहाल से शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको मानसिक खुशी का अनुभव होगा. हालांकि किसी भी काम को अति उत्साह या जल्दबाजी से ना करें. मित्रों से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है.
वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. साहित्य तथा कला से संबंधित काम में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी. आप बौद्धिक चर्चा में भाग ले सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है. आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी करेंगे. आपके परिश्रम का उचित फल मिलेगा. संतान से भी अच्छा समाचार मिलेगा. किसी से आकर्षण का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर होने से मन को शांति मिलेगी. व्यापार बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा से कार्य शुरू कर सकेंगे.
धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज मन में उदासीनता छाई रहेगी. शरीर में ताजगी तथा मन में खुशी का अभाव रहेगा. परिजनों के साथ बातचीत में तनाव हो सकता है. आपका स्वाभिमान भंग न हो, इसका ध्यान रखें. धन हानि का योग है. जमीन तथा वाहन आदि का काम ध्यान से करें. कोर्ट-कचहरी के काम से दूर रहें. कार्यस्थल पर भी आप काम पूरा करने में दिक्कत महसूस करेंगे. आज स्वास्थ्य के मामले में धन खर्च हो सकता है. सर्दी-खांसी या हल्का बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें.
मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आपका आज का दिन आनंद में व्यतीत होगा. परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण सभी काम सरलतापूर्वक संपन्न होंगे. मानसिक खुशी का भी अनुभव होगा. व्यापार में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. सहोदरों के साथ आनंद में समय व्यतीत होगा. आज नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल होने के कारण वे सफलता प्राप्त कर सकेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों से होने वाली मुलाकात से खुशी का वातावरण रहेगा.
कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपके मन में उलझन के कारण आप उचित निर्णय नहीं ले सकेंगे. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. कार्यस्थल पर मानहानि होने की आशंका बनी रहेगी. वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा. व्यर्थ की चर्चा से मतभेद या विवाद के अवसर उत्पन्न होंगे. इच्छित सफलता नहीं मिल सकेगी. गलत खर्च और आर्थिक नुकसान होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. कोशिश करें कि मन में नकारात्मक विचार नहीं आएं. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद रहेगी.
मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आप आनंद, उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. नए काम की शुरुआत लाभदायक साबित होगी. कार्यस्थल पर आपके काम सरलता से पूरे हो जाएंगे. व्यापारियों को लाभ की उम्मीद रहेगी. मित्रों, स्वजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाएंगे. कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा. निर्धारित कार्य सफल होंगे. दांपत्यजीवन में सुख का अनुभव होगा. परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा.