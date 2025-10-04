ETV Bharat / spiritual

4 अक्टूबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के अंतिम दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

शनिवार 4 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

Published : October 4, 2025

मेष- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप सामाजिक काम और मित्रों के साथ भागदौड़ में व्यतीत करेंगे. नए लोगों से आपका परिचय होगा. बुजुर्गों की तरफ से लाभ होगा और उनका सहयोग मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ से मन में प्रसन्नता होगी. दूर रहने वाली संतान या रिश्तेदारों का समाचार मिलेगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. व्यवसाय में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. वृषभ- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या उसकी योजना बनाना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है. आज आप नौकरी या व्यवसाय में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. पदोन्नति होगी. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, सरकार से भी लाभ हो सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विलंब से हो रहे काम पूरे हो सकेंगे. दांपत्यजीवन अधिक सुखमय रहेगा. आज का दिन आप उल्लास से गुजारेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. मिथुन- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी-सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. परिणामस्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे. मानसिक चिंता से थकान का अनुभव होगा. नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर सहकर्मियों का साथ नहीं मिलने से आप हतोत्साहित होंगे. अधिकारियों के साथ वाद- विवाद में न पड़ें और विरोधियों से सचेत रहें. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करना होगी. कर्क- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आप का दिन प्रतिकूलताओं से भरा हो सकता है. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. किसी बीमारी के इलाज की शुरुआत ना ही करें. क्रोध से दूर रहें. काम और चोरी जैसे अनैतिक विचारों से आपकी मानहानि हो सकती है. सरकारी कामों में विघ्न आएंगे. परिवार में झगड़े-फसाद न हों, इसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. सिंह- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद से मनमुटाव होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे. सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है. भागीदारों के साथ मतभेद होगा. नए दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी. कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होगी. प्रेम प्रसंगों के लिए आज समय धैर्य रखने का रहेगा. कन्या- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज परिस्थिति अनुकूल रहेंगी. घर और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके जीवन में कुछ सुखद प्रसंग आ सकते हैं. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. वित्तीय लाभ होने की संभावना है. काम में सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. अपने विरोधियों का पूरी क्षमता के साथ सामना कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है.