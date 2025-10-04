ETV Bharat / spiritual

4 अक्टूबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के अंतिम दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

शनिवार को वृषभ राशि के जातकों को भी नए अवसर मिलेंगे. उनका दिन मौज-मस्ती में बीतेगा. विस्तार से पढ़ें.

SATURDAY 4TH OCTOBER 2025 RASHIFAL
शनिवार 4 अक्टूबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 12:05 AM IST

मेष- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप सामाजिक काम और मित्रों के साथ भागदौड़ में व्यतीत करेंगे. नए लोगों से आपका परिचय होगा. बुजुर्गों की तरफ से लाभ होगा और उनका सहयोग मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ से मन में प्रसन्नता होगी. दूर रहने वाली संतान या रिश्तेदारों का समाचार मिलेगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. व्यवसाय में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.

वृषभ- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या उसकी योजना बनाना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है. आज आप नौकरी या व्यवसाय में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. पदोन्नति होगी. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, सरकार से भी लाभ हो सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विलंब से हो रहे काम पूरे हो सकेंगे. दांपत्यजीवन अधिक सुखमय रहेगा. आज का दिन आप उल्लास से गुजारेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

मिथुन- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी-सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. परिणामस्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे. मानसिक चिंता से थकान का अनुभव होगा. नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर सहकर्मियों का साथ नहीं मिलने से आप हतोत्साहित होंगे. अधिकारियों के साथ वाद- विवाद में न पड़ें और विरोधियों से सचेत रहें. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आप का दिन प्रतिकूलताओं से भरा हो सकता है. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. किसी बीमारी के इलाज की शुरुआत ना ही करें. क्रोध से दूर रहें. काम और चोरी जैसे अनैतिक विचारों से आपकी मानहानि हो सकती है. सरकारी कामों में विघ्न आएंगे. परिवार में झगड़े-फसाद न हों, इसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

सिंह- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद से मनमुटाव होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे. सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है. भागीदारों के साथ मतभेद होगा. नए दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी. कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होगी. प्रेम प्रसंगों के लिए आज समय धैर्य रखने का रहेगा.

कन्या- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज परिस्थिति अनुकूल रहेंगी. घर और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके जीवन में कुछ सुखद प्रसंग आ सकते हैं. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. वित्तीय लाभ होने की संभावना है. काम में सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. अपने विरोधियों का पूरी क्षमता के साथ सामना कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है.

तुला- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपका दिन सुखपूर्वक गुजरेगा. बौद्धिक चर्चाओं में दिन गुजरने की संभावना है. आज कल्पनाशक्ति से कोई बड़ा काम आसानी से कर पाएंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. आपकी प्रगति होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक ताजगी का आभास होगा, लेकिन मन में आने वाले नकारात्मक विचार आपको प्रभावित करेंगे. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर भी बहस हो सकती है.

वृश्चिक- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. बुजुर्गों के साथ मतभेद आपके मन को व्यथित करेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक नुकसान होने का भय लगा रहेगा. सार्वजनिक जीवन में मानहानि होगी. जमीन वाहन आदि के सौदे या उसके दस्तावेजी कामों से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया अरुचिकर काम मिल सकता है.

धनु- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ है. भाई-बंधुओं से मेल-जोल रहेगा. परिजनों के साथ प्रवास का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा. आध्यात्मिकता में अधिक आनंद आएगा. काम में सफलता मिलेगी. सामाजिक दृष्टि से मान-सम्मान मिलेगा. आज किसी को प्रेम निवेदन कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोग भी समय पर अपने काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

मकर- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. वाणी और व्यवहार में संयम रखें. परिजनों संग मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखें. शेयर बाजार में पूंजी निवेश का आयोजन करेंगे. आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिकायत रहेगी. आंख में कोई तकलीफ होने की संभावना है. नकारात्मक वृत्ति दूर करने से लाभ होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान रखना पड़ेगा. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें.

कुंभ- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. परिवार का वातावरण आनंद से भरा रहेगा. मित्रों और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. आज प्रवास और पर्यटन का आनंद उठा सकेंगे. आपको आध्यात्मिकता का आश्रय लेकर वैचारिक नकारात्मकता को दूर करने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर मन थोड़ा विचलित रहेगा. जल्दबाजी में काम करने से आपको नुकसान हो सकता है.

मीन- चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आर्थिक आयोजन और पूंजी निवेश के समय खूब ध्यान रखें. आज एकाग्रता कम रहेगी. किसी बात को लेकर बेचैनी अनुभव करेंगे. धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ मतभेद खड़े होंगे. निवेश को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी. छोटे लालच में बड़ा नुकसान कर सकते हैं. कोर्ट- कचहरी के मामलों में ना पड़ना अच्छा रहेगा.

