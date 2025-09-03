ETV Bharat / spiritual

3 सितंबर 2025 का राशिफल: बुधवार को इन राशियों को मिलेगा उम्मीद से ज्यादा, जानें अन्य राशियों का हाल - AAJ 3RD SEPTEMBER 2025 KA RASHIFAL

सप्ताह का तीसरा दिन कई राशियों के लिए मध्यम फलदायक होगा. संभलकर रहने की जरुरत है. विस्तार से पढ़ें.

WEDNESDAY 3RD SEPT 2025 HOROSCOPE
बुधवार 3 सितंबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 12:05 AM IST

8 Min Read

मेष- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप सुस्त रहेंगे. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. स्वभाव में उग्रता बढ़ने से आपका काम बिगड़ सकता है, इसलिए उग्रता को अंकुश में रखना हितकर है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपको चर्चा और विवाद को टालना चाहिए. किसी धार्मिक काम से बाहर जाने की योजना बन सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

वृषभ- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. अत्यधिक कार्यभार तथा खान-पान में असावधानी रखने के कारण स्वास्थ्य नरम-गरम बना रहेगा. पर्याप्त नींद और आहार नहीं मिलने से मन बेचैन रहेगा. आज प्रवास न करना आपके हित में है. यात्रा में विघ्न आ सकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने से आपका मन उदास रह सकता है. आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान से आपको मानसिक राहत मिलेगी. निवेश को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाएं. किसी नए व्यक्ति से रिश्ता बढ़ाने को लेकर जल्दबाजी नहीं करें.

मिथुन- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आपका दिन आनंद-प्रमोद तथा भोग-विलास में गुजरेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. वाहन सुख मिलेगा. नए वस्त्र की खरीदी और उसे पहनने के अवसर प्राप्त होंगे. रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है. भोजन में कुछ मनपसंद खाने को मिल सकता है. सामाजिक सम्मान और ख्याति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम जीवन में दीर्घकालिक संबंध सुनिश्चित करना आज आपकी प्राथमिकता होगी. आज आप दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते नजर आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में आज आप दिखावे के मूड में होंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपको लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आपके हाथ निराश लग सकती है.

कर्क- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. हालांकि आपको वांछित लाभांश पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. यह आपके धैर्य की परीक्षा है. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. हालांकि यदि किसी से आपके संबंध सहज नहीं हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए. इन्हें सुधारने के लिए आज प्रयास कर सकते हैं. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. हालांकि संक्रामक रोगों से आपको बचने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए. सर्दी-खांसी की आशंका रहेगी. प्रोफेशनल मोर्चे पर विरोधियों को पीछे छोड़ सकेंगे. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी.

सिंह- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन आनंद से गुजरने वाला है. आज आप अधिक कल्पनाशील बने रहेंगे. साहित्य-सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी. किसी प्रिय मित्र के साथ हुई मुलाकात शुभ फलदायी होगी. परिणाम स्वरूप दिनभर मन प्रसन्न रहेगा. आज आप लव गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं. लोगों को प्रेम संबंधी सलाह देंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है. संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों का समय अच्छा है. आज आप परोपकार के काम में लगे रहेंगे. वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आज ग्रह आपका साथ देंगे.

कन्या- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपको आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं. आज आपको घर पर आराम करना चाहिए. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. प्रेम जीवन में समय अच्छा बना रहेगा. मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. वाहन तथा स्थायी संपत्ति के कामकाज से सम्बंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है. धन खर्च की भी संभावना है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी. किसी घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण आप कार्यालय या व्यवसाय में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

तुला- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आनंद में गुजरेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी. स्वजनों के साथ भी आज मुलाकात अच्छी रहेगी. आज प्रेम जीवन में आपको अपने साथी की भावना का सम्मान करना चाहिए. आज किसी मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं. दोपहर बाद मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी. धार्मिक प्रवास से मानसिक खुशी मिलेगी. संबंधों को लेकर आप कुछ इमोशनल रह सकते हैं. विवाद से बचने के लिए मौन का सहारा लें. वित्तीय मोर्चे पर एक सामान्य दिन है. व्यवसाय में आय बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा.

वृश्चिक- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. अनावश्यक खर्च पर अंकुश रखें. हालांकि व्यवसाय में उन्नति होगी. पैसों का सही हिसाब रख पाएंगे. वाणी पर संयम रखने से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. अपनी मीठी बातों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर थोड़ी थकावट महसूस करेंगे. विचारों में नकारात्मकता छाई रहेगी, जिसे दूर करने का प्रयास करें. धार्मिक काम पर खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है. यात्रा ना करें. घर पर विश्राम करना ज्यादा अच्छा रहेगा.

धनु- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप निर्धारित काम में सफलता तथा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आप परिवार सहित किसी शुभ अवसर पर उपस्थित हो सकेंगे. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने की संभावना है. स्वजनों से मिलकर खुशी होगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लाभ का समय बना रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. बाहर खाने-पीने से आपको नुकसान हो सकता है.

मकर- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे. पूजा- पाठ या धार्मिक कामों में धन खर्च होगा. सगे-संबंधियों तथा परिजनों के साथ संभलकर बात करें, क्योंकि आपकी वाणी से किसी को चोट पहुंच सकती है. अधिक परिश्रम के बावजूद कम सफलता मिलने से हताशा पैदा होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दांपत्यजीवन में विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है. मेहनत का ज्यादा फल नहीं मिलने से हताशा हो सकती है.

कुंभ- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है. नौकरी तथा व्यापार में लाभ होने की संभावना है. मित्रों से लाभ मिल सकता है. भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढे़गी. संतान के साथ मेल अच्छा रहेगा. पत्नी और पुत्र से आनंद के समाचार मिलेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आप घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.

मीन- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिलने तथा उच्च अधिकारियों के अच्छे व्यवहार से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी और उधार दी राशि आपको फिर से प्राप्त होगी. पिता तथा बुजुर्गों से लाभ मिलेगा. आय में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक माहौल आनंदमयी रहेगा. मान-सम्मान या उच्च पद की प्राप्ति होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. परिजनों के साथ दोपहर के बाद समय अच्छा गुजरेगा.

मेष- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप सुस्त रहेंगे. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. स्वभाव में उग्रता बढ़ने से आपका काम बिगड़ सकता है, इसलिए उग्रता को अंकुश में रखना हितकर है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपको चर्चा और विवाद को टालना चाहिए. किसी धार्मिक काम से बाहर जाने की योजना बन सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

वृषभ- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. अत्यधिक कार्यभार तथा खान-पान में असावधानी रखने के कारण स्वास्थ्य नरम-गरम बना रहेगा. पर्याप्त नींद और आहार नहीं मिलने से मन बेचैन रहेगा. आज प्रवास न करना आपके हित में है. यात्रा में विघ्न आ सकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने से आपका मन उदास रह सकता है. आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान से आपको मानसिक राहत मिलेगी. निवेश को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाएं. किसी नए व्यक्ति से रिश्ता बढ़ाने को लेकर जल्दबाजी नहीं करें.

मिथुन- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आपका दिन आनंद-प्रमोद तथा भोग-विलास में गुजरेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. वाहन सुख मिलेगा. नए वस्त्र की खरीदी और उसे पहनने के अवसर प्राप्त होंगे. रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है. भोजन में कुछ मनपसंद खाने को मिल सकता है. सामाजिक सम्मान और ख्याति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम जीवन में दीर्घकालिक संबंध सुनिश्चित करना आज आपकी प्राथमिकता होगी. आज आप दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते नजर आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में आज आप दिखावे के मूड में होंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपको लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आपके हाथ निराश लग सकती है.

कर्क- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. हालांकि आपको वांछित लाभांश पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. यह आपके धैर्य की परीक्षा है. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. हालांकि यदि किसी से आपके संबंध सहज नहीं हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए. इन्हें सुधारने के लिए आज प्रयास कर सकते हैं. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. हालांकि संक्रामक रोगों से आपको बचने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए. सर्दी-खांसी की आशंका रहेगी. प्रोफेशनल मोर्चे पर विरोधियों को पीछे छोड़ सकेंगे. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी.

सिंह- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन आनंद से गुजरने वाला है. आज आप अधिक कल्पनाशील बने रहेंगे. साहित्य-सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी. किसी प्रिय मित्र के साथ हुई मुलाकात शुभ फलदायी होगी. परिणाम स्वरूप दिनभर मन प्रसन्न रहेगा. आज आप लव गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं. लोगों को प्रेम संबंधी सलाह देंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है. संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों का समय अच्छा है. आज आप परोपकार के काम में लगे रहेंगे. वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आज ग्रह आपका साथ देंगे.

कन्या- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपको आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं. आज आपको घर पर आराम करना चाहिए. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. प्रेम जीवन में समय अच्छा बना रहेगा. मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. वाहन तथा स्थायी संपत्ति के कामकाज से सम्बंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है. धन खर्च की भी संभावना है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी. किसी घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण आप कार्यालय या व्यवसाय में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

तुला- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आनंद में गुजरेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी. स्वजनों के साथ भी आज मुलाकात अच्छी रहेगी. आज प्रेम जीवन में आपको अपने साथी की भावना का सम्मान करना चाहिए. आज किसी मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं. दोपहर बाद मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी. धार्मिक प्रवास से मानसिक खुशी मिलेगी. संबंधों को लेकर आप कुछ इमोशनल रह सकते हैं. विवाद से बचने के लिए मौन का सहारा लें. वित्तीय मोर्चे पर एक सामान्य दिन है. व्यवसाय में आय बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा.

वृश्चिक- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. अनावश्यक खर्च पर अंकुश रखें. हालांकि व्यवसाय में उन्नति होगी. पैसों का सही हिसाब रख पाएंगे. वाणी पर संयम रखने से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. अपनी मीठी बातों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर थोड़ी थकावट महसूस करेंगे. विचारों में नकारात्मकता छाई रहेगी, जिसे दूर करने का प्रयास करें. धार्मिक काम पर खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है. यात्रा ना करें. घर पर विश्राम करना ज्यादा अच्छा रहेगा.

धनु- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप निर्धारित काम में सफलता तथा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आप परिवार सहित किसी शुभ अवसर पर उपस्थित हो सकेंगे. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने की संभावना है. स्वजनों से मिलकर खुशी होगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लाभ का समय बना रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. बाहर खाने-पीने से आपको नुकसान हो सकता है.

मकर- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे. पूजा- पाठ या धार्मिक कामों में धन खर्च होगा. सगे-संबंधियों तथा परिजनों के साथ संभलकर बात करें, क्योंकि आपकी वाणी से किसी को चोट पहुंच सकती है. अधिक परिश्रम के बावजूद कम सफलता मिलने से हताशा पैदा होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दांपत्यजीवन में विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है. मेहनत का ज्यादा फल नहीं मिलने से हताशा हो सकती है.

कुंभ- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है. नौकरी तथा व्यापार में लाभ होने की संभावना है. मित्रों से लाभ मिल सकता है. भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढे़गी. संतान के साथ मेल अच्छा रहेगा. पत्नी और पुत्र से आनंद के समाचार मिलेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आप घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.

मीन- 03 सितंबर, 2025 बुधवार को धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिलने तथा उच्च अधिकारियों के अच्छे व्यवहार से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी और उधार दी राशि आपको फिर से प्राप्त होगी. पिता तथा बुजुर्गों से लाभ मिलेगा. आय में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक माहौल आनंदमयी रहेगा. मान-सम्मान या उच्च पद की प्राप्ति होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. परिजनों के साथ दोपहर के बाद समय अच्छा गुजरेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

आज 3 सितंबर 2025 का राशिफलबुधवार 3 सितंबर 2025 का राशिफलTODAYS 3RD SEPTEMBER 2025 HOROSCOPEWEDNESDAY 3RD SEPT 2025 HOROSCOPEAAJ 3RD SEPTEMBER 2025 KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.